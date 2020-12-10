Publicidad

La Kalle  / Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño

  • Video cuestiona versión de Jhon Alex Castaño en Samacá
    Video cuestiona versión de Jhon Alex Castaño en Samacá
    Foto: Instagram de Jhon Alex Castaño y redes sociales
    Farándula

    Cruce de versiones entre Jhon Alex Castaño y Alcalde de Samacá por situación en evento

    Un video inédito muestra otro ángulo de la pelea en la que terminó involucrado el cantante conocido como 'El rey del chupe'; ¿hubo golpes?

  • Jhon Alex Castaño
    Jhon Alex Castaño estuvo como invitado central en El Klub de La Kalle
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Jhon Alex Castaño habla de las razones por las que decidió dejar el alcohol: "Desvinculado"

    El cantante Jhon Alex Castaño explicó los motivos que lo llevaron a dejar el alcohol tras años de excesos y habló del 'cortocircuito' que esto le ocasionó. ¿El exrey del chupe?

  • Jhon Alex Castaño, cantante de música popular
    Jhon Alex Castaño, cantante de música popular
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Jhon Alex Castaño contó a qué edad probó las drogas y por qué se escapó de la casa

    El cantante de música popular conocido como ‘El rey del chupe’, reveló detalles de su infancia, incluyendo la edad a la que probó drogas y las razones que lo llevaron a huir de casa.

  • Amparo Grisales hizo una candente confesión que sorprendió a todos
    Amparo Grisales hizo una candente confesión que sorprendió a todos
    Foto: cuenta Instagram: @jhonalexcastano y @agrisales333
    Farándula

    Amparo Grisales hizo candente confesión relacionada con Jhon Alex Castaño en Yo Me Llamo

    La diva de Colombia Amparo Grisales y su compañero de set César Escola revelaron un detalle muy particular que comparte un participante de Yo Me Llamo que imita a Jhon Alex Castaño.

  • Datos curiosos de Francy
    Datos curiosos de Francy
    /Foto: Instagram @francypopular
    Farándula

    Francy boletea borrachera junto a Pipe Bueno y Yeison Jiménez: “Nos pasamos”

    La cantante de música popular recordó una anécdota en la que se pasó de tragos junto a sus colegas del género; la emborracharon con Whiskey.

  • Jhon Alex Castaño en polémica con empresario en España
    Jhon Alex Castaño en polémica con empresario en España
    / FOTO: La Kalle
    Farándula

    La gente no va a shows de Jhon Alex Castaño ni regalándoles entradas: empresario se despacha

    Hans Dieter Otto arremetió con duros señalamientos sobre el 'Rey del chupe' y aseguró que tuvo que darle un giro a su presentación ya que no logró llenar una discoteca pese a que "la mitad de la boletería fue regalada".

  • Jhon Alex Castaño sostiene altercado en discoteca de España
    Jhon Alex Castaño sostiene altercado en discoteca de España
    / FOTO: La Kalle
    Farándula

    Se conoce video del enfrentamiento de Jhon Alex Castaño en discoteca de España

    La Kalle obtuvo en primicia los videos de la acalorada discusión que tuvo el cantante de música popular con un empresario que lo contrató para un show en una discoteca de Barcelona, España.

  • El cantante Jhon Alex Castaño fue centro de polémica tras una presentación en España
    El cantante Jhon Alex Castaño fue centro de polémica tras una presentación en España
    / FOTO: Captura de video La Kalle
    Música

    ¡EXCLUSIVO! En mi casa nadie habla mal de Darío Gómez: empresario contra Jhon Alex Castaño

    El empresario Hans Dietes Otto habló en exclusiva con La Kalle y se despachó contra el cantante de música popular, de quien aseguró que fue despectivo contra el fallecido 'Rey del despecho'.

  • Jhon Alex Castaño, cantante colombiano de muisca popular
    Jhon Alex Castaño, cantante colombiano de muisca popular
    /Foto: Instagram @jhonalexcasta
    Música

    Video: Emotivo momento de Jhon Alex Castaño con su perrito tras delicado accidente

    Un emotivo video registró el momento en que el cantante Jhon Alex Castaño se rencuentra con su fiel amigo que, pese a sus lesiones, hace movimientos para expresarle su felicidad de volver a verlo.

  • Paola Jara, cantante de música popular
    Paola Jara, cantante de música popular
    /Foto: La Kalle
    Gran Festival La Kalle

    Éxito total: las mejores imágenes del Festival Pa'Gozar y Cantar de La Kalle

    El Festival Pa'Gozar y Cantar cerró con gran éxito una jornada llena de música popular y regional mexicana.

