Cruce de versiones entre Jhon Alex Castaño y Alcalde de Samacá por situación en evento
Un video inédito muestra otro ángulo de la pelea en la que terminó involucrado el cantante conocido como 'El rey del chupe'; ¿hubo golpes?
Jhon Alex Castaño habla de las razones por las que decidió dejar el alcohol: "Desvinculado"
El cantante Jhon Alex Castaño explicó los motivos que lo llevaron a dejar el alcohol tras años de excesos y habló del 'cortocircuito' que esto le ocasionó. ¿El exrey del chupe?
Jhon Alex Castaño contó a qué edad probó las drogas y por qué se escapó de la casa
El cantante de música popular conocido como ‘El rey del chupe’, reveló detalles de su infancia, incluyendo la edad a la que probó drogas y las razones que lo llevaron a huir de casa.
Amparo Grisales hizo candente confesión relacionada con Jhon Alex Castaño en Yo Me Llamo
La diva de Colombia Amparo Grisales y su compañero de set César Escola revelaron un detalle muy particular que comparte un participante de Yo Me Llamo que imita a Jhon Alex Castaño.
Francy boletea borrachera junto a Pipe Bueno y Yeison Jiménez: “Nos pasamos”
La cantante de música popular recordó una anécdota en la que se pasó de tragos junto a sus colegas del género; la emborracharon con Whiskey.
La gente no va a shows de Jhon Alex Castaño ni regalándoles entradas: empresario se despacha
Hans Dieter Otto arremetió con duros señalamientos sobre el 'Rey del chupe' y aseguró que tuvo que darle un giro a su presentación ya que no logró llenar una discoteca pese a que "la mitad de la boletería fue regalada".
Se conoce video del enfrentamiento de Jhon Alex Castaño en discoteca de España
La Kalle obtuvo en primicia los videos de la acalorada discusión que tuvo el cantante de música popular con un empresario que lo contrató para un show en una discoteca de Barcelona, España.
¡EXCLUSIVO! En mi casa nadie habla mal de Darío Gómez: empresario contra Jhon Alex Castaño
El empresario Hans Dietes Otto habló en exclusiva con La Kalle y se despachó contra el cantante de música popular, de quien aseguró que fue despectivo contra el fallecido 'Rey del despecho'.
Video: Emotivo momento de Jhon Alex Castaño con su perrito tras delicado accidente
Un emotivo video registró el momento en que el cantante Jhon Alex Castaño se rencuentra con su fiel amigo que, pese a sus lesiones, hace movimientos para expresarle su felicidad de volver a verlo.
Éxito total: las mejores imágenes del Festival Pa'Gozar y Cantar de La Kalle
El Festival Pa'Gozar y Cantar cerró con gran éxito una jornada llena de música popular y regional mexicana.