Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
LE QUITA LA VIDA A SU EX
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Festival Popular al Parque hoy y GRATIS: Hora de inicio, cronograma y artistas

Festival Popular al Parque hoy y GRATIS: Hora de inicio, cronograma y artistas

La segunda edición del magno evento de música regional arrancó hoy sábado 27 de septiembre en el Parque Simón Bolívar con una jornada dedicada enteramente al alma campesina.

Festival Popular al Parque hoy y GRATIS: Hora de inicio, cronograma y artistas
Festival Popular al Parque hoy y GRATIS: Hora de inicio, cronograma y artistas
Foto: @festivalpopularalparqueoficial
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de sept, 2025