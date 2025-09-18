Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LATIN GRAMMYS
HABLA PAPÁ DE NAIRKEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Revelan fecha en la que El Heredero se presentará en Popular al Parque 2025

Revelan fecha en la que El Heredero se presentará en Popular al Parque 2025

El Heredero, cantautor que revolucionó el género carranguero con su autenticidad y éxitos como 'Coqueta', será una de las estrellas en el Parque Simón Bolívar, en un evento completamente GRATIS.