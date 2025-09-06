Popular al Parque 2025: Revelan quién es el artista sorpresa que encenderá el festival

La emoción se apodera de la capital colombiana tras la confirmación que muchos esperaban: El Heredero será el artista sorpresa del Festival Popular al Parque 2025.

Este talentoso músico, impulsado por La Kalle 96.9, es el invitado especial y el último nombre que faltaba por anunciar, completando así una nómina de lujo para el esperado evento.

Puedes leer: Festival Popular al Parque 2025 será completamente GRATIS y con artistas de alto nivel



El Festival Popular al Parque, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y con el apoyo de La Kalle, se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular", este encuentro cultural se erige como un homenaje a la rica diversidad de ritmos que influencian la música regional colombiana, desde rancheras y corridos hasta pasillos y tangos.

Lo mejor de todo es que la entrada será completamente gratis, invitando a todos a sumergirse en una celebración de las raíces culturales y a disfrutar de artistas consolidados y talentos emergentes.

Publicidad

¿Quién es el Heredero, cantante de carranga?

La elección de El Heredero no es casualidad. Oriundo de Macarabita, este cantautor carranguero ha capturado la atención de la industria con su éxito rotundo "Coqueta".

La canción se convirtió en un "himno moderno de la carranga" que conquistó a públicos de todas las edades y ha acumulado más de 100 millones de visualizaciones combinadas en sus versiones.

Publicidad

El artista es conocido por su firme compromiso con la autenticidad de su género, llegando incluso a rechazar a dos "artistas de talla grande en la música popular" que buscaron una colaboración.

El Heredero le dijo que no a dos artistas de talla grande en la música popular Foto: La Kalle

Su razón fue clara: "No por orgullo, sino porque sentía que debía cuidar la esencia de la canción y de mi género". "Coqueta nació como carranga, y yo quería que siguiera siendo carranga", explicó, subrayando que "no es cuestión de plata ni de fama.

Puedes leer: El Heredero le dijo que no a dos artistas de talla grande en la música popular

Es de identidad". Incluso, inicialmente declinó la propuesta de Jessi Uribe para el remix de "Coqueta", pero accedió cuando Uribe le aseguró que respetaría la raíz carranguera de la canción.

Esta convicción ha impulsado la revalorización de la carranga, demostrando que es un género vivo, moderno y exportable.

El cartel incluye a figuras como Alzate, Pipe Bueno, Giovanny Ayala, Jhon Álex Castaño, y talentos emergentes galardonados con la Beca Festival Popular al Parque 2025, como Banda La Conexión y Carranwest.

Publicidad

Con la confirmación de El Heredero, el Festival Popular al Parque 2025 se consolida como una cita ineludible para celebrar la riqueza cultural y el vibrante latido de la música popular en Colombia.

