Famosa cantante que rechazó propuesta amorosa de 500 millones estará en Popular al Parque

El camino de Kelly Cárdenas en la música, como el de muchas artistas, ha estado marcado por desafíos. Anteriormente, la cantante relató, para La Red, un episodio perturbador en el que un hombre, haciéndose pasar por un inversionista interesado en su proyecto musical, intentó aprovecharse de ella.

Este individuo comenzó por observarla a distancia en un bar, para luego contactarla a través de redes sociales y WhatsApp, llegando incluso a obtener su dirección para enviarle regalos constantemente. Con el pretexto de un concierto, el hombre insistió en una reunión de "negocios" en su oficina.



Fue en este encuentro donde la situación escaló. El supuesto inversionista le mostró un fajo de dinero que sumaba más de 500 millones de pesos y las llaves de un automóvil, proponiéndole directamente:

“Vea, mami, lo mejor que le puede pasar es que se enamore de mí porque empieza todo: su proyecto, su vida… y no tiene que volver a andar en Transmilenio ni en bus. Lo único que quiero es que usted salga conmigo y sea mi mujer”.

Kelly Cárdenas, a pesar de sentir mucho miedo, manejó la situación con astucia, excusándose con un contrato previo que ya había firmado y asegurando que en ningún momento aceptó una bebida de su parte.

La artista reflexionó abiertamente sobre el incidente, destacando la necesidad de inversión para su carrera, pero categóricamente afirmó que esa no era la manera.

"Nos tratan como un objeto, como un accesorio que creen que pueden comprar”, expresó, alzando su voz para denunciar situaciones de este tipo que, lamentablemente, muchas mujeres enfrentan en el ámbito artístico.

Su experiencia resuena con la lucha por la dignidad y el respeto en un sector que a menudo expone a las mujeres a propuestas con dobles intenciones.

Kelly Cárdenas se presentará en Popular al Parque 2025

Ahora, Kelly Cárdenas se alista para un escenario donde su voz será la única moneda de cambio. Fue confirmada como parte del cartel de artistas del Festival Popular al Parque 2025, un evento gratuito que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y con el apoyo de La Kalle, este festival celebra la riqueza de la música regional bajo el concepto ‘Música regional, latidos del sentir popular’.

La inclusión de Kelly Cárdenas en la programación del festival es significativa, ya que su perfil es descrito como el de una artista que "infunde frescura y empoderamiento a la música popular, mostrando nuevas facetas del género".

Este evento es un homenaje a un amplio abanico de ritmos, desde rancheras y corridos hasta pasillos y tangos, y tiene como propósito principal promover la participación y la visibilidad de talentos tanto con trayectoria como emergentes.

Junto a Cárdenas, el festival contará con un impresionante elenco de artistas que incluyen figuras como Andrés Franco ‘El agropecuario’, Kevin Leiva, Alan Ramírez, Alzate, el ícono mexicano Edén Muñoz, Giovanny Ayala, Jhon Álex Castaño ‘el Rey del sentimiento’, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez y Ela Prieto.

