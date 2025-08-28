Tres canciones de Giovanny Ayala para cantar a grito herido en Festival Popular al Parque

Bogotá se prepara para recibir la segunda edición del esperado Festival Popular al Parque 2025, un encuentro musical que promete resonar con los "latidos del sentir popular" y que, para alegría de todos, será completamente GRATIS.

Entre el selecto grupo de artistas que engalanarán el escenario del Parque Metropolitano Simón Bolívar, destaca la presencia de Giovanny Ayala, una de las figuras más emblemáticas de la música popular colombiana.



Para que los asistentes disfruten al máximo la presentación de este ícono araucano, la inteligencia artificial ha señalado cuáles son las canciones imperdibles de su extenso repertorio.

Estas son las tres joyas musicales de Giovanny Ayala que no puedes dejar de conocer para el festival:

De Mal en Peor: Este tema, lanzado en 2014, se ha consolidado como un clásico fundamental en la discografía de Ayala. Con una esencia profundamente nostálgica, la canción sumerge al oyente en las complejidades del desamor, resonando con fuerza en aquellos que han transitado por experiencias similares. Se La Robé y Me La Robaron: Un himno que ha sido coreado por multitudes, esta canción aborda las traiciones amorosas con una honestidad emocional que conecta de forma directa con su audiencia. Su mensaje contundente se plasma en versos como: "Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el preció cuando se pierde un amor". El Idiota: Esta balada se ha erigido como un verdadero clásico y se ha convertido en uno de los momentos más esperados en cada concierto del artista. Su potente interpretación genera una conexión inconfundible y profunda con el público, convirtiéndola en un infaltable en sus presentaciones en vivo.

Giovanny Ayala, originario de Arauca, es un aclamado cantante y compositor que forjó una exitosa trayectoria de más de dos décadas en el género de la música popular.

Su estilo se caracteriza por un romanticismo profundo y letras que exploran el amor, el desamor y las vivencias cotidianas, lo que le ha permitido ganarse el cariño y el respeto de una vasta audiencia en Colombia y más allá de sus fronteras.



Detalles clave del Festival Popular al Parque 2025

El festival se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el icónico Parque Metropolitano Simón Bolívar. Es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), con el respaldo de La Kalle.

Este evento busca ser un tributo a la riqueza de la música regional, incluyendo una diversidad de ritmos como rancheras, corridos, huapangos mexicanos, pasillos, valses ecuatorianos, zambas y tangos argentinos, entre otros géneros que enriquecen la música regional colombiana.

El evento, impulsado por el Concejo de Bogotá, tiene como objetivo principal promover la participación y visibilidad de artistas consagrados, como Giovanny Ayala, y de nuevos talentos. La programación está dividida: el 27 de septiembre se dedicará a la música campesina, ofreciendo un espacio para las historias del campo, mientras que el 28 de septiembre destacará la fuerza comercial y mediática de la música popular y regional.

Giovanny Ayala, cantante de música popular Foto: Instagram @giovannyayalaoficial

Además de Giovanny Ayala, el cartel de artistas incluye a figuras como Pipe Bueno, Alzate, Jhon Álex Castaño, Andrés Franco ‘El agropecuario’, Kelly Cárdenas, Kevin Leiva, Alan Ramírez y Ciro Quiñónez, así como el talento internacional de Edén Muñoz desde México.

También se dará visibilidad a agrupaciones distritales ganadoras de la Beca Festival Popular al Parque 2025, como Banda La Conexión, Carranwest, La Reseña y Verde Monte.

Para una experiencia segura y placentera, los organizadores establecieron controles de ingreso estrictos. Entre los elementos prohibidos se encuentran camisetas o banderas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles, sombrillas con punta, envases de vidrio y latas, instrumentos musicales, armas, elementos cortopunzantes, carpas, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.

No se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez ni a animales de compañía. Cámaras profesionales con trípode están restringidas a periodistas acreditados, y habrá biciparqueaderos externos para quienes lleguen en bicicleta.

La Alcaldía de Bogotá e Idartes también han compartido consejos prácticos para los asistentes, tales como llegar con anticipación, usar ropa y calzado cómodos, llevar impermeable y bloqueador solar, evitar comportamientos agresivos, estar atento a los objetos personales, no asistir en estado de embarazo avanzado y seguir las indicaciones del personal logístico.

