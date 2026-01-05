Beneficiarios de Colombia Mayor deben reclamar su subsidio; queda poco tiempo

Los adultos mayores afiliados al programa Colombia Mayor en la ciudad de Cali tienen hasta el próximo 12 de enero de 2026 para reclamar el subsidio correspondiente a los pagos pendientes.

La administración municipal hizo un llamado a quienes hacen parte del programa para que no dejen pasar esta fecha límite, ya que después de ese día perderán la oportunidad de cobrar los recursos asignados.

¿Qué es Colombia Mayor?

Colombia Mayor es un programa social implementado por el Gobierno Nacional con el propósito de garantizar ingresos mínimos a personas de la tercera edad que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad.



El subsidio consiste en un giro económico mensual que busca apoyar los gastos básicos de los beneficiarios, como alimentación, medicamentos y servicios esenciales.



La Secretaría de Bienestar Social de Cali recordó que el listado de beneficiarios está disponible en puntos de atención ciudadana y en la alcaldía local para que las personas puedan verificar si hacen parte del grupo que debe acercarse a reclamar el subsidio.

Las autoridades hicieron énfasis en que el corte definitivo para hacerlo es el 12 de enero y que no se extenderá el plazo.



¿Cómo cobrar un subsidio en Colombia Mayor?

Para cobrar el subsidio, los beneficiarios deben presentarse en los lugares autorizados con su cédula de ciudadanía y el número de identificación del programa. En algunos puntos de pago también se habilita asistencia para quienes tengan dudas sobre el procedimiento o requieran orientación para completar el trámite.

La administración local explicó que, tras esta fecha, los recursos no reclamados quedarán disponibles para reasignación según los criterios del programa y no habrá posibilidades de reclamar pagos atrasados correspondientes a esos giros.

Por eso, se exhorta a los usuarios del subsidio a programar la visita con tiempo para evitar aglomeraciones en los días finales del plazo.

De acuerdo a lo anterior, Este llamado se realiza dentro de las actividades que adelanta la Alcaldía de Cali para garantizar la entrega oportuna de los subsidios sociales, especialmente en un contexto en el que el incremento de los precios de bienes y servicios ha generado presiones adicionales para los hogares con presupuestos ajustados.

El programa Colombia Mayor atiende a miles de personas en todo el país y en Cali la cifra de beneficiarios supera los miles, según registros recientes. La apuesta del gobierno local es facilitar los canales de atención para que cada adulto mayor pueda acceder al subsidio sin contratiempos y de manera segura.

Se recordó también que, además de acudir al punto de cobro, los adultos mayores pueden consultar información actualizada sobre fechas y procedimientos a través de las líneas de atención de la Secretaría de Bienestar Social o directamente en las oficinas de atención presencial.

La invitación es especialmente importante para quienes residen en sectores alejados de los centros urbanos, ya que la logística de traslado y la disponibilidad de transporte público pueden afectar su capacidad de llegar a tiempo. Por eso, la alcaldía recomienda organizar el retiro con antelación y evitar dejarlo para los últimos días antes de la fecha límite.