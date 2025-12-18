Link para verificar tu puntaje del Sisbén y asegurar subsidios para el 2026

Mientras algunos de los subsidios de vivienda más populares, como el programa Mi Casa Ya, enfrentan su suspensión a partir de 2026, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) se prepara para mantener activas transferencias económicas.

Para millones de colombianos, la clave para seguir siendo beneficiario de estas ayudas pasa por un único mecanismo: estar clasificado y al día en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Si usted aspira a recibir apoyo económico en el próximo año, es imprescindible conocer su grupo Sisbén IV, ya que este determinará el acceso a programas que oscilan entre los $80.000 y los $905.000.



¿Cómo el Sisbén IV define subsidios en 2026?

El Sisbén es el instrumento esencial que el Estado utiliza para identificar y organizar a los ciudadanos según sus condiciones socioeconómicas, permitiendo focalizar de manera precisa los apoyos sociales y las transferencias.



Actualmente se rige bajo la metodología del Sisbén IV, la cual abandonó el antiguo esquema de puntajes numéricos (0 a 100) para implementar una clasificación por grupos alfabéticos.

El grupo asignado a su hogar determina directamente los subsidios y programas a los que puede acceder:

Grupo A: Conforma los hogares en situación de pobreza extrema, caracterizados por tener una capacidad muy baja de generación de ingresos. Este grupo se subdivide del A1 al A5.

Grupo B: Incluye a los hogares en condición de pobreza moderada, aunque con mejores condiciones económicas que los ubicados en el Grupo A.

Grupo C: Corresponde a la población considerada vulnerable y en riesgo de caer en la pobreza.

Corresponde a la población considerada vulnerable y en riesgo de caer en la pobreza. Grupo D: Agrupa a la población que no se considera ni pobre ni vulnerable.

Para confirmar en qué grupo estás clasificado y verificar tu elegibilidad para 2026, debes ingresar al portal oficial del Sisbén IV, hacer clic en "Consultar tu grupo," y digitar tu tipo y número de documento de identidad.

Estar al día con la encuesta es el requisito fundamental para acceder a las ayudas gestionadas por Prosperidad Social.

Programas que seguirán activos en el 2026 de Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es la entidad encargada de mantener vigentes varios programas sociales cruciales, dirigidos a población vulnerable, incluyendo madres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

Aunque la lista de beneficiarios se actualiza cada seis meses, y los pagos se programan cada 30 o 60 días, los siguientes programas seguirán activos y requieren la clasificación Sisbén para el próximo año:

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Estos dos programas han sido integrados para optimizar recursos y focalizar mejor los apoyos, operando como un esquema de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Los montos varían, oscilando desde los $106.000 hasta los $500.000 pesos. Está dirigido a hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica (Grupos A y B del Sisbén), priorizando aquellos con personas con discapacidad, niñas y niños en primera infancia, y adolescentes. Para recibir los pagos, los beneficiarios deben cumplir con corresponsabilidades en salud y educación. Pilar Solidario (Reemplazo de Colombia Mayor): El tradicional subsidio Colombia Mayor será sustituido en 2026 por el Pilar Solidario, un nuevo esquema de renta básica pensional para adultos mayores vulnerables. Este programa, que busca reducir la pobreza extrema en este grupo, contempla un pago mensual que ronda los $230.000 para quienes no tienen pensión y cumplen con los criterios de edad y vulnerabilidad, beneficiando a más de tres millones de adultos. Para acceder, es necesario ser colombiano, estar clasificado en los grupos A1 hasta C1 del Sisbén, y cumplir con la edad requerida (54 años para mujeres y 59 para hombres, con transferencia de $80.000 para el rango de 54 a 59 años, y $230.000 para mayores de 60 años). Renta Joven: Esta evolución de Jóvenes en Acción promueve el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. Aunque su futuro es incierto, opera mediante transferencias condicionadas. Los interesados deben tener entre 14 y 28 años, ser bachilleres, estar matriculados en formación complementaria o educación superior (niveles técnico, tecnólogo o universitario), y estar clasificados en el Sisbén como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, o hacer parte de listados censales de población indígena o del ICBF.

Subsidios de vivienda activos para el 2026

A nivel local, el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Alcaldía de Bogotá se mantendrá activo, entregando mes a mes transferencias monetarias no condicionadas. Este subsidio está dirigido a hogares y personas en pobreza extrema, moderada y vulnerable de Bogotá (Grupos A y B del Sisbén), con montos que oscilan entre $122.000 y $905.000.

No obstante, es crucial tener en cuenta los cambios en los programas de vivienda:

Suspensión de Mi Casa Ya en 2026: El Gobierno Nacional anunció en agosto la suspensión del programa Mi Casa Ya para 2026 por falta de recursos. Si bien en 2025 seguía ofreciendo apoyo para la cuota inicial (hasta 30 SMLMV para Sisbén A1 a C8, y 20 SMLMV para C9 a D20) y priorizaba a víctimas, mujeres cabeza de familia y trabajadores informales, este apoyo solo estará vigente hasta diciembre de 2025.

Subsidio Concurrente: Dado que Mi Casa Ya será suspendido, el subsidio concurrente, que combina la ayuda de las cajas de compensación con la gubernamental, solo podrá realizarse con subsidios gubernamentales que permanezcan activos y permitan la concurrencia a partir de 2026.

Finalmente, la clasificación Sisbén ofrece otros beneficios indirectos, como el acceso preferencial a cupos educativos (incluyendo matrícula cero para grupos A, B y C) y a programas de salud y vivienda, como el Subsidio Familiar de Vivienda Nueva para personas de los grupos A1 a D20.