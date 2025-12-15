Renta Ciudadana: Revelan razón oficial por la que muchos recibieron $106.000 y no $500.000

Banco Agrario de Colombia, sorprendió a cerca de 800.000 beneficiarios con un desembolso drásticamente inferior, recibiendo únicamente $106.000. El Gobierno Nacional aclaró que esta reducción, que generó fuertes reacciones en redes, no es un error, sino una consecuencia directa del incumplimiento de las corresponsabilidades obligatorias, destinando el valor restante al subsidio de Devolución del IVA.

Los filtros de acceso a este recurso son rigurosos, e incluyen la debida clasificación en el Sisbén IV, la prioridad para madres cabeza de hogar, y el estricto cumplimiento de compromisos adquiridos en áreas clave como la salud y la educación.

La transferencia monetaria se realiza típicamente en seis ciclos anuales, lo que implica pagos bimensuales. Para el cierre de 2025, el sexto ciclo se programó para ser entregado entre el 4 y el 15 de diciembre.



La entidad Prosperidad Social destinó un total de 320.000 millones de pesos para cubrir a aproximadamente 770.000 a 800.000 hogares programados.



El descontento ciudadano surgió cuando muchos beneficiarios, que esperaban los habituales $500.000, solo vieron reflejados $106.000.

La explicación oficial radica en que el subsidio de Renta Ciudadana tiene consigo una serie de responsabilidades y corresponsabilidades que deben ser acatadas por los hogares. Quienes no cumplieron a cabalidad con lo establecido en el programa, vieron disminuido su pago.

Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la suma de $106.000 que se desembolsó a estos hogares corresponde específicamente al monto del subsidio de Devolución del IVA.

Para este ciclo de pagos, el DPS llevó a cabo una verificación exhaustiva de los compromisos obligatorios para asegurar que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan.

Publicidad

Entre las corresponsabilidades verificadas se encuentran las relacionadas con la Salud, que exige la afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y el cumplimiento del esquema de vacunación.

En el ámbito de la Educación, se verificó la matrícula escolar de los niños y niñas menores de 6 años. Además, los adultos beneficiarios deben mantener su información actualizada en la EPS y participar en las jornadas de salud y los encuentros comunitarios que organicen las administraciones municipales o Prosperidad Social.

Publicidad

Es importante destacar que, al ingresar al programa, los ciudadanos firman un Acta de Compromiso y Corresponsabilidad en la que aceptan cumplir con estas condiciones relacionadas con la salud, la educación, el bienestar y el cuidado, elementos diseñados para mejorar su calidad de vida.

Cómo consultar si eres beneficiario de Renta Ciudadana

Una preocupación recurrente de los ciudadanos es la necesidad de evitar las largas filas en cajeros o corresponsales sin tener la certeza de que el dinero ya está disponible.

Para disipar esta duda y verificar tanto el estado del beneficio como la disponibilidad del giro, existen dos pasos esenciales.

Paso 1: Confirmar tu estado en Prosperidad Social

Antes de consultar el Banco Agrario, es imprescindible verificar que tu hogar no haya sido objeto de suspensiones o bloqueos en la plataforma oficial. El DPS depuró las bases de datos para este ciclo de 2025, cruzando información con otras fuentes oficiales.

Para realizar esta primera consulta, debes:

Ingresar al portal oficial de Renta Ciudadana del Departamento de Prosperidad Social. Buscar y hacer clic en el botón “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”. El sistema le pedirá: el Tipo de documento, el Número de documento, y la fecha de expedición.

Si el resultado muestra el estado como “Activo”, tu hogar ha sido programado para recibir el pago actual.

Publicidad

Paso 2: Consultar la Disponibilidad del Giro en el Banco Agrario

Una vez confirmado el estado "Activo", el siguiente paso es verificar si el dinero fue efectivamente cargado por el Banco Agrario de Colombia, el operador oficial del subsidio. La entidad ha habilitado un micrositio exclusivo para que los usuarios puedan saber no solo si el dinero llegó, sino también el punto exacto donde deben reclamarlo.

Publicidad

Los pasos para esta consulta son:

Acceder al link de consulta de giros proporcionado por el Banco Agrario. Digitar tu número de cédula (sin puntos ni espacios). Autorizar el tratamiento de datos y escribir el código de seguridad que aparece en la imagen. Hacer clic en “Consultar”.

El sistema le presentará un mensaje claro indicando si ya tiene un giro disponible, el valor exacto que recibirás, y el punto de pago asignado, que puede ser un corresponsal bancario o un cajero automático.

Si la página de Prosperidad Social indica que estás “Activo”, pero al revisar el Banco Agrario aún no hay registro del saldo, no debe alarmarse inmediatamente. Esto suele ocurrir porque los ciclos de pago se ejecutan de manera escalonada para evitar el colapso de los sistemas y los puntos de atención.

La recomendación en estos casos es esperar un lapso de 24 a 48 horas y volver a realizar la consulta.