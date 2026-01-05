Revelan motivo por el que Blessd canceló concierto en Cartagena; ya anunciaron nueva fecha

El concierto de Blessd en Cartagena, previsto inicialmente para el sábado 3 de enero como parte del inicio de su gira El Mejor Hombre del Mundo Tour, fue suspendido pocas horas antes de su realización debido a inconvenientes técnicos relacionados con la infraestructura del escenario.

El evento iba a llevarse a cabo en la Plaza de Toros de la ciudad y marcaba una de las primeras paradas del recorrido nacional del artista en 2026.

Puedes leer: Revelan verdad de canción vallenata atribuida a Kaleth Morales; es de otro artista



Según lo informado por la productora Dímelo Jara Company, durante las inspecciones técnicas preventivas realizadas en el recinto se detectaron fallas en la estabilidad del escenario.



Estas observaciones evidenciaron que la estructura no cumplía con los estándares mínimos de seguridad exigidos para un evento de gran formato, lo que representaba un riesgo para los asistentes, el personal técnico, el equipo de producción y el propio artista.

Ante este panorama, se tomó la decisión de suspender el concierto como medida preventiva.

Posteriormente, la organización confirmó que el espectáculo fue reprogramado para el martes 6 de enero, manteniéndose la misma sede, la Plaza de Toros de Cartagena.



¿Cuándo es la nueva fecha del cocierto de Blessd en Cartagena?

Con el fin de brindar tranquilidad a los asistentes, se aclaró que todas las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el nuevo día, sin necesidad de realizar cambios, actualizaciones o trámites adicionales. Con la nueva fecha ya establecida, el concierto en Cartagena queda oficialmente programado para el 6 de enero.

En esta fecha se espera que el evento se lleve a cabo bajo condiciones técnicas adecuadas y con las garantías necesarias para todos los asistentes.

Publicidad

Para quienes no puedan asistir al concierto en la nueva fecha, la organización informó que se habilitó un proceso de devolución del dinero. Este procedimiento deberá gestionarse directamente con la tiquetera encargada de la venta de entradas, identificada como Comercializadora M.A.M S.A.S. o Biotickets, utilizando exclusivamente los canales oficiales de compra.

Puedes leer: Canción decembrina que nos emparranda pero habla del hallazgo de un cuerpo

Publicidad

El equipo de Blessd enfatizó que el artista no tuvo responsabilidad en los aspectos logísticos del evento, ya que estos corresponden al promotor local, encargado de garantizar que el montaje del escenario cumpliera con las condiciones técnicas necesarias.

La situación no afectará el desarrollo del resto de la gira, que tiene programadas presentaciones en ciudades como Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla y Medellín durante el primer semestre de 2026.

Tras lo ocurrido, Blessd se pronunció a través de sus redes sociales manifestando su inconformidad por la cancelación y reiterando que la seguridad del público es una prioridad.

Mira también: Tiradera de Pirlo a Blessd enciende polémica; menciona encuentro con una trans