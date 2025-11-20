Letra completa de canción 'Hijo Mío' de Blessd; da respuesta a Pirlo

La esperada respuesta de Blessd a la tiradera de Pirlo, 'El Ficticio', no se hizo esperar, y el resultado fue un vendaval lírico tan agresivo como el ataque inicial.
El artista, a través de su canción 'Hijo Mío', se enfocó en desacreditar completamente a su rival, atacando su autenticidad, su pasado y, sobre todo, su éxito musical, dejando claro que considera a Pirlo un simple "malagradecido".
Desde el primer momento, Blessd establece que la película y la "pantomima" de Pirlo se cayeron. Blessd acusa a Pirlo de estar "estresado jalándote los pelos" y subraya que "los celos no son buenos".
El cantante el Bendito ironiza sobre el estilo de vida de Pirlo, afirmando que ser un "gamín periquero no es la vida real".
Letra de canción 'Hijo Mío' de Blessd
Porque se les cayó la película
Se les cayó la pantomima y el caso que iban a fabricar
¿Por qué? Porque los choteamos primero
Porque ustedes nos iban a chotear
Y nosotros somos más gatos y los choteamos primero (Hijuep... tan sap*)
Pirlo, estás estresado jalándote los pelos (Jaja)
Y los celos no son buenos, lo decía mi abuelo
Te mataron a tu cucho, lo mandaron pa'l cielo
Pero estabas tan sopla'o en un mundo paralelo (Jaja; ustedes no hacen na'—)
Porque siempre Blessd, hijue...
El que puso a la fresa a cantar la calle
Y lo puso número uno, hijue...
Y no hiciste nada, vos sos un pato de verdad
Y ninguno de los tuyos se me paró en realidad
Tampoco puedo dar detalles con mucha claridad
Porque vos lo que sos es un sap* y vas a demandar, a la Fiscalía
Ser un gamín perique... no es la vida real
Estás peleando con Rugal, vos sos la hija mía
Yo montado en Rolls-Royce y ustedes todo se lo fían
Fronteando con reproducciones que todas son mías, jaja
Como "Ziploc" y las otras
Cuando eras barrista se te venían en la boca
Con el gordo haces trí*s, la soplá' te alborota
Y se pich*n infancia, qué lindo el trío de locas
Sapo ratón, sap* ratón vendido
Si por Blessd en la música es que tú estás bendecido (Tú lo sabes)
Se los juro, no entiendo qué les pasa estos tipos
Si con la plata e' "Ziploc" a Navia le di una lipo (¡Navia, hijo de la gran put..!)
Ratoncito, hijo mío, te pongo el mameluco
Llegaste a Medellín con pecueca, oliendo maluco
Esta yo te la escribo mientra' me fumo un Phillie
Sí, sí, sí, sí, vos sos una fresa, pero de Valle Lili (Jajaja)
Grabé con Kris, te pasó, la cara no sos vos (No)
Vos sos es un chupón (Sí), no cargas una Gl*ck (No)
Se te nota el dolor (Jaja), y el vacío, mi bro
Te miras al espejo soñando que sos yo
Pero él jura, te está rompiendo el cul... el que hace comercial, música pa' mover la cintura (Siempre)
Un saludo pa' mis niches porque la vida es dura
Y estás tan apagado, quiere la luz de Tura (De Buenaventura)
Ustedes no son feliz, mantienen pendiente a mí (Sí)
¿Y si en Medallo es tan fácil por qué no guerreamo' aquí?
Ratóncito, no conoce platica si no es por mí
Y desde que me fui mantiene enamorado de mí (Jaja)
Sí, sí, sí, sí, que me tocaron la cara (No), que robo regalías (¿Yo?)
Que al gordo cacheteaba (Ah, sí)
Me acusaron de secuestr... y que Blessd lo robaba
Pues si sos tan varón, ¿por qué nunca hiciste nada?
Pero, melo, melo, el que no canta trap te dejó por el suelo
Te encanaron a Regi y no le mandaste ni un peso
Saludos pa' la gente, pa' la calle y pa' los preso'
La mala pa' los sapos ratone', amigos del queso
Jaja, y claro, obvio, yo vendía dulces, no te desesperes (Dios los bendiga)
Yo no soy calle, yo hago música pa' las mujeres
Manito, está estresado y está que se muere (Ay, no)
Y el demandar la gente, no, qué chimba de poderes
Quería seguir, pero me esperan miles personas
Esta te la dejo para que en diciembre comas
Acuérdate, hijo mío, que no estás en mi liga (Jaja)
Y para terminar, mejor que WestCOL lo diga
Ese marica es un malagradecido, papi (Sí)
Lo único que yo tengo que decir de ese man
Es un malagradecido (Jaja)
Si yo me acuerdo cuando usted me llegó con ese marica la primera vez
Ah, ese marica que parecía un pitillo, pa (Jaja)
Todo periquea'o, todo jodido, flaco, desnutrido
Ah, que uno tenía que enseñarle hasta a caminar a ese hijuep... (Pirob*)
Ese mari... es un malagradecido de la mier..., perro (Claro)
Eso es lo que es
Ya está
Esta te la dedico con mucho cariño para ti, esta es tu canción
Huele de noche (Huele), huele de día (Sí, señor)
Le da un paro a diario y se va pa' la Fiscalía
Ese es su combo, todos policías
Miren al 911, si no lo conocían
Pirlo, ome desgualamido de las tres mil put*s, ome
El dolor suyo es saber que toda la vida a usted le van a decir que se pegó por mí
Porque "Ziploc" era un meme, "Ziploc" fue un meme
Manito, ¿y sabes qué? Cómprale la casa a la cucha
No todo es hueler, no todo dizque el periquito, ¿si me entendés?
Deja de ser huelete y cómprale así sea un hijue... carro a tu mamá
Cómprate algo pa' vos, jaja
Y sos tan bruto, que no te has dado de cuenta que Navia te está robando
Y otra cosita, vos sabés que desde que se murió tu cucho, en esta tierra tu papá soy yo (Jeje)
Y manito, ¿cuál es la bobada que tenés con la gente homosexual?
Con la comunidad LGTBI
Hablás tanto eso que querés salir de closet, ¿o qué?
Vos sabés que lo escuchaste y lo que pasó, ahí estábamos era chimbeando, hablando de otras cosas
No distorsiones nada
Y acordate, acordate que tu papá soy yo, jaja
911, wiuh-wiuh-wiuh-wiuh
Sí, sí, sí, sí, vos sos bandido
El equipo de trabajo tuyo es la Fiscalía, la DIJIN, el CTI
El FBI, la CIA, jaja
Cuando quiera, una mata e' puños con el que sea de allá
A Navia otra vez lo—, Ave María
Ey, bueno, ya, me tengo que ir
Que tengo que ir a cantar a 55.000 personas
Hice esto aquí ¿en qué?, ¿20 minuticos?
Por deporte, por emoción, pa' que lo escuchen, ¿si sabe?
La gente de Cali, se les quiere como un hijueputa
No le paren bolas a ese loco
Y Pirlo, aproveche, que solo le voy a tirar esta
No tengo más pa' usted, no tengo tiempo pa' usted, güevon
Seguí haciendo discotequitas y agradeciéndole a Blessd
Que es el que te tiene ahí
Atentamente, tu papá
¿Oíste? Tu papá
Manito, y deme las gracias que lo voy a poner a sonar en países que nadie sabe de su existencia
Aproveche, aproveche pa' que coja moneditas ahí hoy
Porque ya no hay más pauta usted, pa
