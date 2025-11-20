Letra completa de canción 'Hijo Mío' de Blessd; da respuesta a Pirlo

La esperada respuesta de Blessd a la tiradera de Pirlo, 'El Ficticio', no se hizo esperar, y el resultado fue un vendaval lírico tan agresivo como el ataque inicial.

El artista, a través de su canción 'Hijo Mío', se enfocó en desacreditar completamente a su rival, atacando su autenticidad, su pasado y, sobre todo, su éxito musical, dejando claro que considera a Pirlo un simple "malagradecido".

Desde el primer momento, Blessd establece que la película y la "pantomima" de Pirlo se cayeron. Blessd acusa a Pirlo de estar "estresado jalándote los pelos" y subraya que "los celos no son buenos".



El cantante el Bendito ironiza sobre el estilo de vida de Pirlo, afirmando que ser un "gamín periquero no es la vida real".

Letra de canción 'Hijo Mío' de Blessd

Porque se les cayó la película

Se les cayó la pantomima y el caso que iban a fabricar

¿Por qué? Porque los choteamos primero

Porque ustedes nos iban a chotear

Y nosotros somos más gatos y los choteamos primero (Hijuep... tan sap*)

Pirlo, estás estresado jalándote los pelos (Jaja)

Y los celos no son buenos, lo decía mi abuelo

Te mataron a tu cucho, lo mandaron pa'l cielo

Pero estabas tan sopla'o en un mundo paralelo (Jaja; ustedes no hacen na'—)

Porque siempre Blessd, hijue...

El que puso a la fresa a cantar la calle

Y lo puso número uno, hijue...

Y no hiciste nada, vos sos un pato de verdad

Y ninguno de los tuyos se me paró en realidad

Tampoco puedo dar detalles con mucha claridad

Porque vos lo que sos es un sap* y vas a demandar, a la Fiscalía

Ser un gamín perique... no es la vida real

Estás peleando con Rugal, vos sos la hija mía

Yo montado en Rolls-Royce y ustedes todo se lo fían

Fronteando con reproducciones que todas son mías, jaja

Como "Ziploc" y las otras

Cuando eras barrista se te venían en la boca

Con el gordo haces trí*s, la soplá' te alborota

Y se pich*n infancia, qué lindo el trío de locas

Sapo ratón, sap* ratón vendido

Si por Blessd en la música es que tú estás bendecido (Tú lo sabes)

Se los juro, no entiendo qué les pasa estos tipos

Si con la plata e' "Ziploc" a Navia le di una lipo (¡Navia, hijo de la gran put..!)

Ratoncito, hijo mío, te pongo el mameluco

Llegaste a Medellín con pecueca, oliendo maluco

Esta yo te la escribo mientra' me fumo un Phillie

Sí, sí, sí, sí, vos sos una fresa, pero de Valle Lili (Jajaja)

Grabé con Kris, te pasó, la cara no sos vos (No)

Vos sos es un chupón (Sí), no cargas una Gl*ck (No)

Se te nota el dolor (Jaja), y el vacío, mi bro

Te miras al espejo soñando que sos yo

Pero él jura, te está rompiendo el cul... el que hace comercial, música pa' mover la cintura (Siempre)

Un saludo pa' mis niches porque la vida es dura

Y estás tan apagado, quiere la luz de Tura (De Buenaventura)

Ustedes no son feliz, mantienen pendiente a mí (Sí)

¿Y si en Medallo es tan fácil por qué no guerreamo' aquí?

Ratóncito, no conoce platica si no es por mí

Y desde que me fui mantiene enamorado de mí (Jaja)

Sí, sí, sí, sí, que me tocaron la cara (No), que robo regalías (¿Yo?)

Que al gordo cacheteaba (Ah, sí)

Me acusaron de secuestr... y que Blessd lo robaba

Pues si sos tan varón, ¿por qué nunca hiciste nada?

Pero, melo, melo, el que no canta trap te dejó por el suelo

Te encanaron a Regi y no le mandaste ni un peso

Saludos pa' la gente, pa' la calle y pa' los preso'

La mala pa' los sapos ratone', amigos del queso

Jaja, y claro, obvio, yo vendía dulces, no te desesperes (Dios los bendiga)

Yo no soy calle, yo hago música pa' las mujeres

Manito, está estresado y está que se muere (Ay, no)

Y el demandar la gente, no, qué chimba de poderes

Quería seguir, pero me esperan miles personas

Esta te la dejo para que en diciembre comas

Acuérdate, hijo mío, que no estás en mi liga (Jaja)

Y para terminar, mejor que WestCOL lo diga

Ese marica es un malagradecido, papi (Sí)

Lo único que yo tengo que decir de ese man

Es un malagradecido (Jaja)

Si yo me acuerdo cuando usted me llegó con ese marica la primera vez

Ah, ese marica que parecía un pitillo, pa (Jaja)

Todo periquea'o, todo jodido, flaco, desnutrido

Ah, que uno tenía que enseñarle hasta a caminar a ese hijuep... (Pirob*)

Ese mari... es un malagradecido de la mier..., perro (Claro)

Eso es lo que es

Ya está

Esta te la dedico con mucho cariño para ti, esta es tu canción

Huele de noche (Huele), huele de día (Sí, señor)

Le da un paro a diario y se va pa' la Fiscalía

Ese es su combo, todos policías

Miren al 911, si no lo conocían

Pirlo, ome desgualamido de las tres mil put*s, ome

El dolor suyo es saber que toda la vida a usted le van a decir que se pegó por mí

Porque "Ziploc" era un meme, "Ziploc" fue un meme

Manito, ¿y sabes qué? Cómprale la casa a la cucha

No todo es hueler, no todo dizque el periquito, ¿si me entendés?

Deja de ser huelete y cómprale así sea un hijue... carro a tu mamá

Cómprate algo pa' vos, jaja

Y sos tan bruto, que no te has dado de cuenta que Navia te está robando

Y otra cosita, vos sabés que desde que se murió tu cucho, en esta tierra tu papá soy yo (Jeje)

Y manito, ¿cuál es la bobada que tenés con la gente homosexual?

Con la comunidad LGTBI

Hablás tanto eso que querés salir de closet, ¿o qué?

Vos sabés que lo escuchaste y lo que pasó, ahí estábamos era chimbeando, hablando de otras cosas

No distorsiones nada

Y acordate, acordate que tu papá soy yo, jaja

911, wiuh-wiuh-wiuh-wiuh

Sí, sí, sí, sí, vos sos bandido

El equipo de trabajo tuyo es la Fiscalía, la DIJIN, el CTI

El FBI, la CIA, jaja

Cuando quiera, una mata e' puños con el que sea de allá

A Navia otra vez lo—, Ave María

Ey, bueno, ya, me tengo que ir

Que tengo que ir a cantar a 55.000 personas

Hice esto aquí ¿en qué?, ¿20 minuticos?

Por deporte, por emoción, pa' que lo escuchen, ¿si sabe?

La gente de Cali, se les quiere como un hijueputa

No le paren bolas a ese loco

Y Pirlo, aproveche, que solo le voy a tirar esta

No tengo más pa' usted, no tengo tiempo pa' usted, güevon

Seguí haciendo discotequitas y agradeciéndole a Blessd

Que es el que te tiene ahí

Atentamente, tu papá

¿Oíste? Tu papá

Manito, y deme las gracias que lo voy a poner a sonar en países que nadie sabe de su existencia

Aproveche, aproveche pa' que coja moneditas ahí hoy

Porque ya no hay más pauta usted, pa

Canción de Blessd respondiéndole a Pirlo