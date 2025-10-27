Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

Publicidad
El año 2025 está marcado por una doble celebración histórica en la trayectoria de Shakira: el trigésimo aniversario de su álbum que la lanzó al estrellato en Latinoamérica, Pies Descalzos, y los 20 años de Fijación Oral, el proyecto que cimentó su estatus como superestrella latina en el mercado anglo y consolidó su presencia global.
Como parte de este magno festejo, Spotify logró reunir a la barranquillera con dos figuras esenciales de la música contemporánea, Ed Sheeran y Beéle, para reinterpretar uno de los mayores himnos de su carrera: ‘Hips Don’t Lie’.
Esta nueva versión de aniversario no es solo un tributo, sino una evolución que fusiona la energía original con nuevos matices. En esta explosiva colaboración se entrelazan la calidez caribeña de Beéle, el toque melódico y distintivo de Sheeran, y, por supuesto, la voz inconfundible y magnética de Shakira.
El resultado es un deleite para los fanáticos, una reafirmación de que la visión artística de la colombiana sigue tan vigente y vibrante como hace dos o tres décadas. La composición de este tema icónico incluye créditos para Shakira, Beéle, Jerry Wonda, LaTavia Parker, Wyclef Jean, Omar Alfanno y Luis Diaz.
La fascinación por la letra y el ritmo de este tema resurgió en las plataformas digitales, alcanzando un notable número de visualizaciones de letras, con 2.150 visualizaciones registradas para esta versión de aniversario.
Esto demuestra que la combinación de sensualidad, ritmo y el cruce cultural que propone la canción sigue siendo un motor de consulta constante.
La canción arranca con la invocación de la artista: “Shakira, Shakira”. El pre-coro, interpretado por Ed Sheeran, Beéle y Shakira, establece inmediatamente el tono de rendición ante el movimiento incontrolable:
“I never really knew that she could dance like this / Nunca imaginé que ella pudiera bailar así”. Este efecto hipnótico es tan fuerte que “She makes a man wanna speak Spanish / hace que un hombre quiera hablar en español”, recurriendo a la frase de seducción bilingüe: “¿Cómo se llama, bonita? / Mi casa (Shakira, Shakira), su casa”.
Uno de los elementos más vibrantes de esta colaboración es la inclusión de Beéle, quien inyecta el sabor de la costa colombiana, llevando la canción directamente a la ciudad natal de Shakira.
El Verso 2 es un estallido de ritmo y clima: “La tierra, hierba y el calor, ay, io, io, io, io / qué calor, qué calor, -or, io, io, io, io”.
El calor se intensifica “Cuando, en Barranquilla, suena el tambor”. Este ritmo invita a un baile incesante: “Baila en la calle de noche / Baila en la calle de día”.
El Interludio, con Ed Sheeran llamando a la acción, es un claro homenaje a Colombia: “Señorita, feel the conga / Señorita, siente la conga, / Let me see you move, like you come from Colombia / déjame verte moverte, como si vinieras de Colombia”.
Con esta reinvención de ‘Hips Don’t Lie’, que fusiona la introspección poética que caracterizó a Pies Descalzos (1995) con la energía orgánica de Fijación Oral (2005), la artista celebra su pasado y mira hacia el futuro, asegurando que su música sigue siendo tan icónica y global como hace tres décadas.
Shakira, Shakira
I never really knew that she could dance like this
She makes a man wanna speak Spanish
¿Cómo se llama, bonita?
Mi casa (Shakira, Shakira), su casa
Oh, baby, when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body
I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel you, boy
Come on, let's go, real slow
Baby, like this is perfection
Baby, you know I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel it right
All the attraction, the tension
Baby, like this is perfection
Hey, girl, I can see your body moving
And it's driving me crazy
And I didn't have the slightest idea
Till I saw you dancin'
And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore
The way you move your body, girl
And everything's so unexpected, the way you right and left it
So you can keep on shakin' it
I never really knew that she could dance like this
She make a man wanna speak Spanish
¿Cómo se llama, bonita?
Mi casa (Shakira, Shakira), su casa
Oh, baby, when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body
I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel you, boy
Come on, let's go, real slow
Baby, like this is perfection
La tierra, hierba y el calor, ay, io, io, io, io
Qué calor, qué calor, -or, io, io, io, io
No me está dando calor, io, io, io, io
Cuando, en Barranquilla, suena el tambor
Cuando, en Barranquilla, suena el tambor
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día
Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día
I never really knew that she could dance like this
She make a man wanna speak Spanish
¿Cómo se llama, bonita?
Mi casa, su casa
Oh, baby, when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body
Señorita, feel the conga
Let me see you move, like you come from Colombia
Mira, en Barranquilla se baila así, say it
En Barranquilla se baila así
Con el alma, con el alma
Con el alma con el alma
Con el alma y con candela, en la arenosa, se baila así
Es que son dos vainas buenas que a to'a la gente le encanta
Mira cómo es que se baila en la arenosa, así, así
I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel you, boy
Come on, let's go, real slow
Baby, like this is perfection
Baby, you know I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel it right
All the attraction, the tension
Baby, like this is perfection
No figthing, aye
Gracias, Beéle