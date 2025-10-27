Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

El año 2025 está marcado por una doble celebración histórica en la trayectoria de Shakira: el trigésimo aniversario de su álbum que la lanzó al estrellato en Latinoamérica, Pies Descalzos, y los 20 años de Fijación Oral, el proyecto que cimentó su estatus como superestrella latina en el mercado anglo y consolidó su presencia global.

Como parte de este magno festejo, Spotify logró reunir a la barranquillera con dos figuras esenciales de la música contemporánea, Ed Sheeran y Beéle, para reinterpretar uno de los mayores himnos de su carrera: ‘Hips Don’t Lie’.

Puedes leer: Shakira baja los humos de supuesto beso viral en concierto, nada es lo que parece



Esta nueva versión de aniversario no es solo un tributo, sino una evolución que fusiona la energía original con nuevos matices. En esta explosiva colaboración se entrelazan la calidez caribeña de Beéle, el toque melódico y distintivo de Sheeran, y, por supuesto, la voz inconfundible y magnética de Shakira.

El resultado es un deleite para los fanáticos, una reafirmación de que la visión artística de la colombiana sigue tan vigente y vibrante como hace dos o tres décadas. La composición de este tema icónico incluye créditos para Shakira, Beéle, Jerry Wonda, LaTavia Parker, Wyclef Jean, Omar Alfanno y Luis Diaz.

La fascinación por la letra y el ritmo de este tema resurgió en las plataformas digitales, alcanzando un notable número de visualizaciones de letras, con 2.150 visualizaciones registradas para esta versión de aniversario.

Esto demuestra que la combinación de sensualidad, ritmo y el cruce cultural que propone la canción sigue siendo un motor de consulta constante.

Publicidad

La canción arranca con la invocación de la artista: “Shakira, Shakira”. El pre-coro, interpretado por Ed Sheeran, Beéle y Shakira, establece inmediatamente el tono de rendición ante el movimiento incontrolable:

“I never really knew that she could dance like this / Nunca imaginé que ella pudiera bailar así”. Este efecto hipnótico es tan fuerte que “She makes a man wanna speak Spanish / hace que un hombre quiera hablar en español”, recurriendo a la frase de seducción bilingüe: “¿Cómo se llama, bonita? / Mi casa (Shakira, Shakira), su casa”.

Publicidad

Uno de los elementos más vibrantes de esta colaboración es la inclusión de Beéle, quien inyecta el sabor de la costa colombiana, llevando la canción directamente a la ciudad natal de Shakira.

Puedes leer: Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

El Verso 2 es un estallido de ritmo y clima: “La tierra, hierba y el calor, ay, io, io, io, io / qué calor, qué calor, -or, io, io, io, io”.

Puedes leer: Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

El calor se intensifica “Cuando, en Barranquilla, suena el tambor”. Este ritmo invita a un baile incesante: “Baila en la calle de noche / Baila en la calle de día”.

El Interludio, con Ed Sheeran llamando a la acción, es un claro homenaje a Colombia: “Señorita, feel the conga / Señorita, siente la conga, / Let me see you move, like you come from Colombia / déjame verte moverte, como si vinieras de Colombia”.

Publicidad

Con esta reinvención de ‘Hips Don’t Lie’, que fusiona la introspección poética que caracterizó a Pies Descalzos (1995) con la energía orgánica de Fijación Oral (2005), la artista celebra su pasado y mira hacia el futuro, asegurando que su música sigue siendo tan icónica y global como hace tres décadas.



Letra completa Hips Don't Lie de Shakira con Beéle y Ed Sheeran

Shakira, Shakira

I never really knew that she could dance like this

She makes a man wanna speak Spanish

¿Cómo se llama, bonita?

Mi casa (Shakira, Shakira), su casa

Publicidad

Oh, baby, when you talk like that

You make a woman go mad

So be wise and keep on

Reading the signs of my body

I'm on tonight

You know my hips don't lie

And I'm starting to feel you, boy

Come on, let's go, real slow

Baby, like this is perfection

Baby, you know I'm on tonight

You know my hips don't lie

And I'm starting to feel it right

All the attraction, the tension

Baby, like this is perfection

Hey, girl, I can see your body moving

And it's driving me crazy

And I didn't have the slightest idea

Till I saw you dancin'

And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore

The way you move your body, girl

And everything's so unexpected, the way you right and left it

So you can keep on shakin' it

I never really knew that she could dance like this

She make a man wanna speak Spanish

¿Cómo se llama, bonita?

Mi casa (Shakira, Shakira), su casa

Publicidad

Oh, baby, when you talk like that

You make a woman go mad

So be wise and keep on

Reading the signs of my body

I'm on tonight

You know my hips don't lie

And I'm starting to feel you, boy

Come on, let's go, real slow

Baby, like this is perfection

Publicidad

La tierra, hierba y el calor, ay, io, io, io, io

Qué calor, qué calor, -or, io, io, io, io

No me está dando calor, io, io, io, io

Cuando, en Barranquilla, suena el tambor

Cuando, en Barranquilla, suena el tambor

Baila en la calle de noche

Baila en la calle de día

Baila en la calle de noche

Baila en la calle de día

I never really knew that she could dance like this

She make a man wanna speak Spanish

¿Cómo se llama, bonita?

Mi casa, su casa

Oh, baby, when you talk like that

You make a woman go mad

So be wise and keep on

Reading the signs of my body

Señorita, feel the conga

Let me see you move, like you come from Colombia

Mira, en Barranquilla se baila así, say it

En Barranquilla se baila así

Con el alma, con el alma

Con el alma con el alma

Con el alma y con candela, en la arenosa, se baila así

Es que son dos vainas buenas que a to'a la gente le encanta

Mira cómo es que se baila en la arenosa, así, así

Publicidad

I'm on tonight

You know my hips don't lie

And I'm starting to feel you, boy

Come on, let's go, real slow

Baby, like this is perfection

Baby, you know I'm on tonight

You know my hips don't lie

And I'm starting to feel it right

All the attraction, the tension

Baby, like this is perfection

Publicidad

No figthing, aye

Gracias, Beéle