Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle
La cantante Shakira celebra su doble aniversario con la reinterpretación de ‘Hips Don’t Lie’. En esta colaboración especial, la artista colombiana une su voz con Beéle y Ed Sheeran.
Ed Sheeran gana batalla legal sobre presunto plagio de la canción 'Shape of You'
La justicia británica ha rechazado que Sheeran y sus coautores plagiasen la canción.
Canción inédita de Ed Sheeran suena por error en un tribunal de Londres
El famoso músico está siendo juzgado por plagio en su gran éxito Shape Of You.
Denuncian a Ed Sheeran por supuesto plagio con la canción 'Shape of You'
Sheeran y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, negaron las acusaciones.
Justin Bieber y Ed Sheeran le cantaron a la DEPRESIÓN y el resultado es increíble
Con ‘I don´t care’ los artistas desnudaron su alma sin miedo a hablar de salud mental.
¡Muy romántico! Le propuso MATRIMONIO a su novia en pleno concierto de Ed Sheeran
El episodio se registró en una presentación del artista en Uruguay.
¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió un ACCIDENTE
El cantante se fracturó uno mano y algunos medios internacionales han asegurado que lo arrolló un carro