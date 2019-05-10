En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
YINA PELEA EN REALITY
CASO ESTUDIANTE DE LOS ANDES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Ed Sheeran

Ed Sheeran

  • Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle
    Shakira con Ed Sheeran y Beéle
    Foto: Redes sociales de Beéle
    Música

    Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

    La cantante Shakira celebra su doble aniversario con la reinterpretación de ‘Hips Don’t Lie’. En esta colaboración especial, la artista colombiana une su voz con Beéle y Ed Sheeran.

  • 5981_La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    Farándula

    Ed Sheeran gana batalla legal sobre presunto plagio de la canción 'Shape of You'

    La justicia británica ha rechazado que Sheeran y sus coautores plagiasen la canción.

  • 5981_La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    Farándula

    Canción inédita de Ed Sheeran suena por error en un tribunal de Londres

    El famoso músico está siendo juzgado por plagio en su gran éxito Shape Of You.

  • 5981_La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    Música

    Denuncian a Ed Sheeran por supuesto plagio con la canción 'Shape of You'

    Sheeran y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, negaron las acusaciones.

  • 16245_Foto: La Kalle/ Instagram Justin Bieber
    Foto: La Kalle/ Instagram Justin Bieber
    Foto: La Kalle/ Instagram Justin Bieber
    Tardes Famosas

    Justin Bieber y Ed Sheeran le cantaron a la DEPRESIÓN y el resultado es increíble

    Con ‘I don´t care’ los artistas desnudaron su alma sin miedo a hablar de salud mental.

  • 14374_Foto: tomada del video publicado por @srosbel en Twitter
    Foto: tomada del video publicado por @srosbel en Twitter
    Foto: tomada del video publicado por @srosbel en Twitter
    Virales

    ¡Muy romántico! Le propuso MATRIMONIO a su novia en pleno concierto de Ed Sheeran

    El episodio se registró en una presentación del artista en Uruguay.

  • 5981_La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    La Kalle - ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió ACCIDENTE - Foto: AFP
    Música

    ¿Lo atropellaron o se cayó? Ed Sheeran sufrió un ACCIDENTE

    El cantante se fracturó uno mano y algunos medios internacionales han asegurado que lo arrolló un carro