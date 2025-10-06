Shakira baja los humos de supuesto beso viral en concierto, nada es lo que parece

En los últimos días hubo mucho ruido por un vídeo de Shakira en el que aparentaba darle un beso a un hombre durante uno de sus conciertos, situación que generó mucha especulación por parte de los seguidores de la barranquillera. Ante esto, se conoció realmente que ocurrió en este concierto.

Recordemos que durante una presentación de Shakira en Veracruz, México se viralizó a la cantante barranquillera en una cercanía con un hombre en el escenario, situación que se interpretó como un beso directo. Lo que generó mucha especulación sobre la vida personal de la cantante.

Sin embargo, rápidamente se compartieron otras imágenes del concierto y se entregó contexto sobre la situación, permitió saber que este episodio de un supuesto beso no fue más que un gesto profesional entre la cantante y un miembro de su equipo de producción, quien le dio un poco de agua para continuar la presentación sin detenerse.



De igual forma, con otras imágenes difundidas se puede ver a la cantante inhalando oxígeno y el hombre en cuestión sólo estaba sosteniendo un aparato cerca a la cantante. Demostrando que el video solo fue una ilusión óptica de una perspectiva de una cámara de un fanático.



¿Qué otra noticia hubo sobre Shakira?

A la par que Shakira se encuentra haciendo una gira de conciertos, la artista hace pocos días compartió la finalización de la construcción de una escuela en Tibú, Norte de Santander, ubicada en el corazón del Catatumbo. Esto con el fin de apoyar a los niños de esta región.

Puedes leer: Piqué y Clara Chía se comprometerían con lujoso diamante, ¿Shakira sabía todo?

Publicidad

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, expresó la cantante a través de sus redes sociales, destacando su compromiso con la educación y el desarrollo social del país.

Publicidad

Sumado a esto, en redes sociales circula una posible reconciliación de Shakira con su expareja Antonio de la Rúa, dado a la cercanía que tuvieron los dos en algunos espectáculos del 2025. Sin embargo, fuentes cercanas de los dos negaron todo tipo de relación sentimental y que en estos momentos solo tienen una relación profesional.

Mientras que por otro lado, los seguidores de Shakira en Colombia se encuentran expectantes ante sus próximas presentaciones: la barranquillera se presentará en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y en el Coliseo Live de Bogotá el 1 de noviembre.

Mira también: ¿Shakira y Beéle juntos? Sale a la luz video en el que se les ve muy pegaditos a los cantantes