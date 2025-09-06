Piqué y Clara Chía se comprometerían con lujoso diamante, ¿Shakira sabía todo?

La especulación alcanzó un nuevo nivel en el ámbito de la farándula, sugiriendo que el exfutbolista Gerard Piqué le habría propuesto matrimonio a su novia, Clara Chía Martí.

Según reportes, Clara Chía fue vista luciendo un "diamante imponente" en su dedo anular desde hace semanas, lo que avivó las llamas de los rumores.

Un fotógrafo, quien capturó imágenes de la pareja saliendo de un restaurante en Beverly Hills, afirmó que ella llevaba "un anillo de pedida".

Aunque la pareja no ha emitido un comunicado oficial, el tamaño de la joya sugiere que no es un anillo cualquiera ni un simple regalo de aniversario.

La noticia de la propuesta se habría "concretado durante una cena íntima" en Barcelona, donde ambas familias, tanto la de Piqué como la de Clara Chía, estuvieron presentes.

Este gesto, que no pasó desapercibido para los presentes, confirma la solidez de la relación a pesar de las constantes especulaciones.

La periodista Adri Toval fue una de las fuentes que reportó esta información, citando al "entorno directo de Shakira" para confirmar que la cantante ya estaba al tanto del supuesto compromiso.

Se rumorea que esta decisión de formalizar la relación habría sido impulsada por una serie de acontecimientos difíciles que la pareja ha enfrentado.

Una presunta pérdida de embarazo por parte de Clara Chía habría llevado a Gerard Piqué a "reflexionar sobre su relación" y a reconsiderar sus prioridades. Tras esta "experiencia difícil", Piqué habría decidido "formalizar su relación".

Además, los informes indican que la pareja ha estado asistiendo a la misma clínica para terapia de pareja, un factor clave que les estaría ayudando a superar las crisis sentimentales que atravesaban, fortalecer su vínculo y avanzar en su relación.

Esta terapia habría sido crucial para que la pareja decidiera dar el siguiente paso hacia el altar, tras casi tres años juntos.

¿Shakira sabría que Piqué y Clara Chía se van a casar?

Si bien los medios internacionales aseguran que Shakira, la expareja de Piqué, ya está informada del presunto compromiso, su reacción ante la noticia se desconoce.

Por su parte, tanto Gerard Piqué como Clara Chía Martí han mantenido el silencio. Hasta el momento, no han emitido un comunicado oficial confirmando o negando la noticia, ni han revelado detalles concretos como el lugar o la fecha de la boda.

La pareja ha preferido mantenerse alejada de los medios, evitando dar declaraciones cuando son captados en público.

