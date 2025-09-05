VIDEO: Shakira rompe en llanto en pleno escenario durante su gira, ¿culpa de Piqué?

Shakira continúa conquistando escenarios con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y cada concierto genera expectativa por su energía, sus coreografías, la puesta en escena y los detalles con los que sorprende a sus seguidores. Sin embargo, el show del 4 de septiembre en Querétaro, México, quedará grabado como uno de los episodios más emotivos de su carrera.

Durante la presentación en el Estadio La Corregidora, la cantante interpretaba Última, un tema incluido en su más reciente producción discográfica, cuando la emoción la superó.

Esta canción, que muchos fans relacionan con la separación de Gerard Piqué, exfutbolista y padre de sus hijos, refleja sentimientos de cierre y despedida, lo que hizo que el momento adquiriera un significado especial.



Mientras entonaba versos cargados de nostalgia, su voz se quebró y, visiblemente afectada, cedió el micrófono al público para que continuara la interpretación. Entre lágrimas, la artista pasó la mano por su rostro y se mostró conmovida ante miles de asistentes. Tras unos segundos de silencio al finalizar el tema, las luces se apagaron y Shakira abandonó el escenario.

Este instante, que fue captado en video por numerosos fans y se volvió viral en redes sociales, reflejó la vulnerabilidad de la cantante y la conexión profunda que mantiene con su audiencia.

Lejos de opacar el espectáculo, este momento lo convirtió en uno de los más memorables de la gira por México, la cual se ha destacado por su producción de primer nivel, efectos visuales, bailarines, vestuarios cambiantes y una energía arrolladora que confirma que Shakira atraviesa uno de los puntos más altos de su trayectoria.

Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢



Anoche en Querétaro, mientras Shakira canta Última se deja ver muy emotiva 😢

Estamos contigo, @shakira ❤️#LMYNLWorldTour

¿Qué hay detrás de la canción que hizo llorar a Shakira?

La canción Última forma parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, y aborda la difícil decisión de cerrar un capítulo amoroso marcado por el dolor y la superación. La letra transmite emociones encontradas:

Nostalgia por lo vivido, pero también determinación por avanzar y sanar. Con frases que evocan arrepentimiento, aprendizaje y resiliencia, la canción conecta directamente con la experiencia personal de la artista tras su mediática ruptura.

Los rumores sobre la vida sentimental de Shakira

Desde que terminó su relación con Gerard Piqué, la cantante ha sido vinculada con varias figuras públicas. Entre los nombres que han circulado están el actor británico Lucien Laviscount, conocido por su papel en Emily in Paris; el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton; y el jugador de la NBA Jimmy Butler.

En 2024 también dio de qué hablar por su cercanía con Tom Cruise durante el Gran Premio de Miami. Más recientemente, han surgido especulaciones sobre un posible acercamiento con Alejandro Sanz e incluso con Antonio de la Rúa, quien fue su pareja durante una década.

