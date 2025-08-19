Shakira es nuevamente vista con su exnovio Antonio de la Rúa, ¿volvieron?

Shakira volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras ser vista en público junto a su exnovio Antonio de la Rúa y sus hijos, mientras compartían en un restaurante en San Diego. La aparición generó especulaciones entre los internautas.

Algunos sugieren que podría tratarse de una posible reconciliación sentimental, considerando el tiempo transcurrido desde su ruptura con Gerard Piqué, mientras que otros creen que se trata únicamente de un asunto profesional.



La relación entre Shakira y de la Rúa duró más de una década durante la primera parte de los 2000. Tras la ruptura, él presentó una demanda exigiendo el 18% de las ganancias que la cantante había generado hasta ese momento, alegando que tuvo un papel clave en su éxito global. Tiempo después, ella también inició acciones legales, reclamando daños y perjuicios.

El pasado 17 de agosto de 2025, ambos fueron captados en un ambiente familiar y relajado en Estados Unidos, acompañados de sus hijos. Las imágenes provocaron reacciones inmediatas. Algunos usuarios, escépticos, aseguraban que se trataba de otra persona, afirmando que quien acompañaba a la artista era su hermano.

Sin embargo, todo apunta a que el reencuentro entre ambos no responde a temas amorosos sino laborales. Antonio ha sido visto varias veces detrás del escenario durante la gira mundial Las mujeres ya no lloran, que ha tenido una recepción extraordinaria tanto en Colombia como en otros países.

Este no ha sido el único contacto reciente entre ambos. En marzo de este año, la hija de la Rúa fue vista en uno de los conciertos de Shakira en Buenos Aires. Poco después, varios usuarios notaron que él había dado ‘me gusta’ a una publicación de la cantante con motivo del Día de la Madre.

Además, durante una presentación en Tijuana, Shakira interpretó la canción Día de enero, tema que escribió en honor a su expareja, y ofreció una emotiva dedicatoria: “Esta canción es para esos amigos que, pase lo que pase, siempre están presentes”.

