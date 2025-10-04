VIDEO: Momento exacto en el que Shakira se 'besa' con misterioso hombre en pleno concierto

La superestrella colombiana Shakira, en medio de su exigente agenda artística y social, se convirtió recientemente en el foco de un frenesí mediático debido a un video viral capturado durante una de sus presentaciones en vivo.

El clip, filmado por un fanático durante su concierto del 24 de septiembre en Veracruz, México, mostraba a la barranquillera muy cerca del rostro de un hombre.

Puedes leer: VIDEO: Shakira sorprende al dejarse ver bailando muy pegadita con Beéle



Capturado desde un ángulo específico, el metraje despertó la "sorpresa y múltiples comentarios" entre sus seguidores, quienes interpretaron el momento como un discreto beso con un "misterioso hombre".

Inmediatamente, surgieron rumores y especulaciones sobre un posible nuevo galán en la vida de la artista, especialmente tras su confirmada ruptura con Gerard Piqué hace dos o tres años. Los fanáticos, deseosos de verla rehacer su vida, encendieron la expectativa en redes sociales.



Sin embargo, el enigma se disipó rápidamente. Tras analizar el contexto completo del video desde diferentes ángulos de cámara, la realidad demostró ser "muy distinta" a lo que se creía.

Lo que en un primer momento parecía ser un ósculo, era en realidad un "gesto cotidiano y profesional dentro del desarrollo del espectáculo".

Publicidad

El hombre que aparecía junto a Shakira no era un nuevo interés romántico, sino un miembro de su equipo de producción o staff de logística.

Este integrante simplemente estaba facilitándole agua o, más precisamente, oxígeno para que la cantante pudiera continuar con su show sin interrupciones.

Publicidad

Este detalle, que pasó inadvertido desde el ángulo inicial, fue aclarado por fuentes cercanas a la cantante, disipando cualquier falso rumor.

El acto de inhalar oxígeno forma parte de la rigurosa rutina de la artista desde el inicio de su tour "Las Mujeres Ya No Lloran".

Shakira ha compartido esta práctica en sus historias de Instagram, la cual es necesaria debido a la "exigencia física" que conlleva cantar y bailar de manera simultánea durante sus conciertos.

Puedes leer: Antonio de la Rúa y Shakira, el gesto que aviva una posible reconciliación

Este malentendido visual subraya cómo la viralidad y los ángulos de cámara tienen el poder de cambiar la percepción de un suceso, convirtiendo una acción rutinaria en un motivo de especulación global sobre la vida personal de una figura pública.

Cabe destacar que los rumores de romance no se limitaron al incidente en Veracruz. Previamente, la barranquillera había sido relacionada nuevamente con su expareja, Antonio de la Rúa, tras ser vistos juntos en varias ocasiones durante la gira mundial de la cantante en 2025.

Publicidad

No obstante, estas especulaciones también fueron desmentidas por fuentes cercanas, quienes afirman que actualmente mantienen una relación "estrictamente laboral" y una "amistad sólida".