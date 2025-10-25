¿Juntos en el escenario? El VIDEO de Shakira y Grupo Niche que emociona a Cali

El ambiente musical en Cali ya se siente, un video que circula en redes revela a Shakira y el Grupo Niche ensayando juntos antes de sus conciertos pautados en la capital vallecaucana, lo que viene generado gran emoción entre los fanáticos.

La escena captada durante la prueba de sonido deja ver cómo la artista pop y los legendarios salseros entonan juntos el tema 'Sin sentimientos', anticipando una fusión poco común entre dos géneros que representan identidades musicales distintas en Colombia.

Este gesto no es casual, ya que, el Grupo Niche fue anunciado como acto invitado especial para los conciertos que Shakira ofrecerá en Cali dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Han pasado años sin esta alianza en vivo, lo que eleva las expectativas de que el encuentro resulte inolvidable.



Se espera que Niche abra el show con su repertorio salsero, y que durante la presentación de Shakira haya momentos compartidos entre ambos artistas. Aunque los detalles exactos permanecen reservados por la producción, el video adelanta una sinergia que mezcla el pop contemporáneo con la profundidad rítmica de la salsa.

Este tipo de colaboraciones también refuerza una narrativa cultural, donde destaca la unión de generaciones sonoras de Colombia. Por un lado, está Shakira, con su trayecto global en el pop y la fusión latina; y por otro lado, Grupo Niche, con décadas de historia en la salsa y especial arraigo en Cali.

Juntos en el escenario, representan un puente entre lo urbano y lo tradicional, lo comercial y lo folclórico.

Para quienes asistirán al concierto, más allá de disfrutar éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Antología” o “Waka Waka”, estará la posibilidad de presenciar un momento simbólico para la música colombiana.

El video ha servido también para alimentar la expectativa, pues da pistas del sonido, la química vocal y la energía que podría expresarse en vivo. La filtración de fragmentos previos al show muchas veces levanta críticas por cuestiones de producción, pero en este caso ha alimentado el fervor del público.

Finalmente, vale destacar que Cali no será solo un escenario más en la gira de Shakira: para muchos es un reencuentro sentimental de la artista con una ciudad clave en su trayectoria nacional. Esa carga simbólica hace que cada nota, cada voz compartida, y cada fusión entre géneros tenga un eco especial.

