Hombre de 80 años demanda a Shakira por millones; asegura que fue su marido y tiene fotos

Shakira vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por su música ni su vida amorosa. La cantante barranquillera enfrenta una demanda millonaria en Estados Unidos, interpuesta por un hombre de 80 años que la acusa de presunto fraude, incumplimiento de contrato y hasta explotación de persona mayor.

El caso, presentado el pasado 30 de marzo en Miami, ya genera revuelo en medios internacionales.

Puedes leer: Shakira como toda una 'loba' sale en defensa de Bad Bunny tras anuncio del Super Bowl LX

Según la información revelada por el periodista Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca, el adulto mayor exige una compensación de 100 millones de dólares, alegando que fue víctima de una estafa relacionada con supuestos acuerdos firmados directamente con la artista.

El demandante sostiene que Shakira habría recibido 140.000 dólares de su chequera para cubrir “gastos de hotel y emergencias médicas familiares”, además de 3.500 dólares adicionales para imprevistos.

Publicidad

También afirma que la cantante firmó junto a él un contrato para la publicación de un libro autobiográfico y la realización de una gira internacional con 100 conciertos, promesas que, según él, nunca se cumplieron.

Las pruebas que presentó el hombre que dice ser marido de Shakira

El reportero español detalló que el hombre presentó una serie de documentos como evidencia: capturas de pantalla de una cuenta de Facebook con la que supuestamente hablaba con Shakira, mensajes de texto, correos electrónicos, boletos de avión que habría pagado, una supuesta licencia de conducción de la cantante e incluso una carta donde la acusa de incumplir el contrato.

Publicidad

Todo indicaría que el adulto mayor mantuvo comunicación durante tres años con una persona que se hacía pasar por Shakira, creyendo que realmente estaba en contacto con la estrella mundial. El detalle más llamativo es que en las conversaciones aparecen expresiones y errores que poco coinciden con el estilo de la artista, lo que ha llevado a pensar que se trata de un caso de suplantación de identidad.

Puedes leer: Shakira baja los humos de supuesto beso viral en concierto, nada es lo que parece

Durante la audiencia más reciente, realizada el 23 de octubre, el abogado de la cantante solicitó la suspensión del proceso judicial, argumentando que la demanda se basa en una clara confusión y en la actuación de terceros que habrían engañado al hombre.

De acuerdo con declaraciones citadas por el medio 20 Minutos, el equipo legal de la artista afirmó que Shakira nunca tuvo contacto con el demandante y que el supuesto contrato y las pruebas que presentó el hombre son completamente falsos.

Según fuentes cercanas, Shakira se mostró sorprendida y confundida al enterarse de la denuncia. No solo por la elevada suma reclamada, sino por la cantidad de pruebas falsas que circulan a su nombre. La cantante, que actualmente reside en Miami junto a sus hijos, ha decidido mantenerse al margen de los medios hasta que la justicia aclare la situación.