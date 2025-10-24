Publicidad

Hombre de 80 años demanda a Shakira por millones; asegura que fue su marido y tiene fotos

Un hombre de 80 años en Miami presentó una millonaria demanda contra Shakira por presunto fraude. Sin embargo, expertos aseguran que todo se trataría de una suplantación de identidad.