Farándula  / VIDEO: Fanática 'pantallera' arruina épico momento de Shakira en Cali

VIDEO: Fanática 'pantallera' arruina épico momento de Shakira en Cali

Una fanática rompió el protocolo durante el concierto de Shakira en Cali y se volvió viral por su inesperada acción frente a las cámaras.

La fan que interrumpió la entrada triunfal de Shakira en Cali.jpg
La fan que interrumpió la entrada triunfal de Shakira en Cali
Foto: Instagram: @shakira y X @Gabo Valencia
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de oct, 2025