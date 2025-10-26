VIDEO: Fanática 'pantallera' arruina épico momento de Shakira en Cali

La noche en Cali prometía ser inolvidable. Después de casi dos décadas, Shakira volvió a pisar el estadio Pascual Guerrero con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un espectáculo que reunió a más de 40 mil fanáticos ansiosos por verla brillar.

Todo marchaba perfecto: el ambiente vibraba, los coros retumbaban y la emoción estaba en su punto más alto. Sin embargo, un detalle fuera de libreto se robó las miradas y las cámaras: una fanática demasiado entusiasta interrumpió la entrada épica de la cantante barranquillera.

El episodio ocurrió justo en el momento de la gran caminata de entrada, cuando la artista avanzaba hacia el escenario rodeada de bailarinas con un vestuario idéntico al suyo.



La coreografía, pensada para crear un efecto visual impactante, se vio afectada por una de las participantes, que decidió robarse el protagonismo. Sin previo aviso, se adelantó frente a la artista y, para sorpresa de todos, se quitó las gafas oscuras y sacó su celular para grabarse, justo frente a las cámaras del evento.

El incidente, captado en video por los asistentes, rápidamente se volvió viral. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “¿Quién fue la atrevida que se le adelantó a Shakira?”, preguntaban usuarios entre risas y memes. Aunque el momento fue breve, quedó inmortalizado como una de las anécdotas más curiosas del tour.



Fans de Shakira rechazaron acción de fan 'pantallera'

A pesar de la inesperada interrupción, la estrella colombiana mantuvo la compostura. Su profesionalismo brilló por encima del caos, y en cuestión de segundos retomó su posición y continuó el show con la energía que la caracteriza. Los aplausos del público no tardaron en llegar, celebrando tanto su talento como su temple.

La situación también desató debate sobre el exceso de exposición en redes y la obsesión por “salir en pantalla” en los grandes eventos. Muchos internautas criticaron el comportamiento de la fan, considerándolo una falta de respeto hacia la artista y su equipo, mientras otros lo tomaron como una simple anécdota graciosa.

Pese al pequeño tropiezo, la noche terminó siendo un rotundo éxito. El concierto, que contó con un dueto espectacular junto al Grupo Niche, dejó claro que la conexión entre Shakira y su público sigue intacta. Además, el impacto económico de sus presentaciones en Cali fue notable, impulsando sectores como el turismo y la hotelería.



Shakira, entre el humor y la grandeza

Fuentes cercanas al equipo de producción afirmaron que la cantante tomó el incidente con humor. Lejos de molestarse, entendió que la euforia del momento pudo más que el protocolo. Este gesto reafirma su cercanía con los fans y su habilidad para convertir cualquier imprevisto en una historia que todos recordarán.

Mientras tanto, las redes siguen inundadas de videos del suceso, que ya suma miles de visualizaciones y comentarios. Lo que estaba planeado como una entrada impecable terminó convirtiéndose en una escena espontánea que, irónicamente, hizo aún más memorable la noche.

Cabe recordar que el segundo concierto de Shakira en Cali promete ser igual de electrizante, aunque probablemente con medidas extra para evitar que otro “pantallazo” inesperado robe el protagonismo. Porque si algo quedó claro, es que ni siquiera un desliz improvisado puede opacar el brillo de una artista que sigue siendo símbolo de talento, carisma y conexión con su gente.

