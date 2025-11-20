Letra completa de canción 'El Ficticio' de Pirlo; tiradera a Blessd

La tensión estalló finalmente con la publicación de 'El ficticio', la tiradera del cantante Pirlo a Blessd que encendió un verdadero caos en las redes sociales.

El artista caleño, identificado como "Androide Pi", dejó claro desde el primer segundo que su objetivo no era una simple disputa musical, sino la exposición total de lo que él considera la deslealtad y la falsedad dentro del círculo de Blessd, Kris R, y Westcol.

La canción no solo es un ajuste de cuentas, sino una disección lírica donde Pirlo emplea un lenguaje crudo y directo.



Desde el inicio, el tono de la canción, con la voz de un "Androide Pi," establece un ambiente de advertencia, mencionando que han "pirateado el álbum," "menospreciado," y "cerrado las puertas en la industria" a Pirlo.



Uno de los ejes centrales de la tiradera es la autenticidad en el género. Pirlo desafía la credibilidad de sus oponentes en el trap, preguntando a quién intentan engañar cantando ese género.

El artista se declara en una posición de superioridad moral y callejera, afirmando que no copia de "chavos, ni de power".

La letra de Pirlo profundiza en la traición, señalando que sus oponentes fueron primero "fanes de su flow".

Letra completa de canción El Ficticio de Pirlo

No se te ocurra despertarlo, si te atreves quizá ese terrible androide nos pueda mat*r

Androide Pi, Pirlo, jeje

Te han pirateado el álbum (Todo un fracaso, no lo vayan a despertar)

Te han menospreciado

Te han cerrado las puertas en la industria (No lo hagas, no)

¿Y ahora te bajan los temas de las plataformas? Jajaja ¿Será que eres el terror?

Quiero decirte que no importa qué tan fuertе seas

Porque nosotros los androides somos totalmеnte invencibles, es todo

Les voy a hablar re clásico, voy a hacerlo brevecito

Los voy a recoger en un dos por tres, sin meter terceros (¿Pero y ese bochinche, mijo?)

Sin familiares, sin nada, a ustedes directamente (Estamos en la calle)

Sus familias hasta serán de bien, ustedes son unas c*cotas

Todos vienen de buena familia, que es lo peor, ninguno es calle, jaja

Vamos a hacer que el peo' estalle

Vamos a hablar con argumento' y detalles

Que sepan la real los niños rata y los que son calle (Ah)

Yo no copio de chavos, ni de power, es mejor que guayen

Yo soy el terror de todo' ustedes, tírense pa'l Valle

Uno por uno, yo sólito contra todo'

¿Según ustedes, a quién van a engañar cantando trap? Pedazo de bobos (Eh)

Este verso va a rocearse en todo el globo

Estos querían caperucear, pero se dejan dar del lobo

Esto pa' mí es sencillo y fácil, les tengo el piso temblando

Yo sí tengo dignidad, no soy un títere mamand*

Yo soy calle de verdad y estoy fronteando (Ustedes lo saben)

Primero fueron fanes de mi flow (Eh), después me están odiando (Eh)

Okey, entiendo, saben bien que están caídos

Y para arreglar ese mierder*, voy a meter todos unidos

En la pista yo camino con bandidos

Hablarme a mí de sapo cuando nunca un Chococono tú has vendido (Jaja)

Bob*, estúpid*, ustedes vendían dulces, yo poderes

¿Yo qué culpa tengo de que se le claven las mujeres?

Regálale leche a Quico que él la quiere

Ellos tiran parties en Medallo flow Puff Daddy, extraños seres

Están celosos porque nunca les firmamos

Yo les meto infancia en Barrio Antioquía si me cuadro la de Thano' (Eh)

¿Qué va a hablar de calle usted, Cuerpo de banano?

El otro vio que yo canté de tuss*, copia y pegue, qué bacano

Jaja, que chimba, gonorr**

So ficticio, hablando en trap, tú no estás en mi piso

Y los que te robaron son tu misma gente de servicio

Vos pensando que era yo, el avión se te estrelló

Cuando arreglaste con la KK, sea serio, coja oficio

Yo fui a ti el que te ayudó, tú no cantabas trap jamás

Vos ni sos de Medellín, baboso, sos de Bogotá

El blandito, el que perdió la identidad

Manicomio y Cojo Crazy lo cascaron fue por no saber rimar

Después cogió poder y tiene odio, se quiere vengar

Estás enfermo de la mía, el mango se te va a explotar

Usted es el que mantiene con la ESMAD

Bajó quinientos tombos al pedazo pa' grabar un comercial

Je, en San Antonio, no se le olvide (Uy, Dios mío santo)

Que bajó con toda la ley (Recoja, vamo' de nueva)

Ja (Vamo' a darle, pues)

Vamo' a darle ráfaga

Cali Cartel, yeah

Cámbiame el ritmo que lo voy a detonar horrible (Ah)

Yo no entiendo, todo' me coreaban en su tiempo

Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo (Ey)

Después pasaron mese' y bendito, yo no entiendo

Se volvieron malos después que les di nintendo (Ay)

Y no entienden, que yo siempre he estado con rebeldes

Porque yo nunca firmé con Jara, eso les muerde (Jaja)

WestCOL cree que posee todos los verdes

Ese si camina un bosque, de pronto se pierde (Plo)

Y el Bendito, sé que no tener ni flow te duele

Porque usted es un bob* con papeles

Tú no tienes punchline ni delivery, se lo roba de Kris R

Y ese entrega el cul* cuando huele (Oh)

Siga recogiendo leche de La Sele' o hago que los desmantele

¿Tú meterle así? Jamás, manín, si vos sos un pelele

Tú come' travest*s en moteles

Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta

Oye, oye, después de esta nadie te levanta

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta'

[Interludio: Pirlo & Blessd]

Tiene que dejarse clavar

Y aquí hay que aprender a dejarse pich*r

Entonces usted verá, si se lo pich* un negro de seis metros

O se lo pich* un japonés de treinta centímetros

Pero usted clavado, va

Por donde vaya, va clavado

Usted sabe que nosotros tenemos que sacarnos el chip de la calle

Párense duro, papi, conmigo

Siempre fui el terror de ustedes

Ve, WestierCOL, jeje

Cali Cartel, dame un chorro de champaña, eh

Pedazo de estúpid*

Pa' darles suave, porque donde me dé un pase los mat*, ah

Kris R., por ahí hay como cuatrocientos clip suyo' hablando de que (Eh, usted es mi hijo, bro ¿qué está pasando?)

Yo soy el artista favorito suyo, ¿qué pasó? (Quico, usted no puede)

Vamo' de nuevo (Usted, jaja)

Oye, WestierCOL, tú eres un pendejo milloneta

Que frontea con prenda' y camioneta' (Jaja)

Aida ya lo dijo, eso era pantalla, pura feka

Y yo le creo porque tú eres una mierd*

Desgraciad*, usted es un infeli* vacío que aparenta

Usted se mete leche y carne al cul*, en lo que yo me meto fent*

Monte un party suyo con los temas de trav*sti, aumenta

Y perrealos con Blessd y Cris B*reta

Ah, el papá

El gusano le sacó la tinta al gordo pa' hacerlo encanar, ah (Jaja)

¿Por qué será? Porque vio que no firmé y porque vio que no me pudo vacunar

Ah, y otra más, par de años atrás usted fue el que me abrió allá en el Pascual

Otra, otra y ya

Por borracho irrespetuoso en el mundial, el FERXXO lo puso a llorar (No, FERXXO, no, FERXXO)

Por irrespetuoso y por tibio

Una por irrespetuoso y la otra por el tibio

Así fue que lo cogió el FERXXO, ja

Cali Cartel, 420

Estamos haciéndolo de gratis, yo sé que usted no me va a responder

Si yo fui el que le escribí y le enseñé a hacer trap

Mande a los títeres suyos a ver si se atreven a montarse en un ritmo

Igual tengo tiempo pa' todos

Esto es Cali Cartel, estoy con el Dogor, estoy con G's, con Van

Vamos a salir a hacer un mierder*, a la hora que usted quiera formar el mierder*, bestia

Lo vamos a hacer real, usted sabe que lo que estoy con un poco de androide'

Usted la calle no se la ha vivido nunca, mi rey

Si yo fui el que le enseñe eso, so, payaso (Creen que a mí van a tocarme así de breve, bro)

Póngase a estudiar mejor, hombre, payaso

Me tocan y se muer* un poco de gente, estúpid*



