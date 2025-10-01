Blessd en la mira de autoridades por supuesto secuestro de un cantante; hay denuncia

El cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, o más conocido como Blessd, se encuentra bajo una investigación judicial por una denuncia grave de secuestro, lesiones personales, amenazas y tortura. La denuncia fue presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del reguetonero Pirlo.

Dicho caso está siendo manejado por el fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas. Esta situación inició en enero, fue revelada por El Tiempo y puesta en conocimiento del Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre.

Según el relato de Galindo, todo ocurrió en mayo de 2024, después de acabar la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow, en el que participaron Blessd, Pirlo, Anuel AA y otros artistas.

Después de esto, fueron conducidos a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en Medellín tanto Pirlo, como su manager Iván Andrés Galindo.

Allí estaban Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo y varios hombres encapuchados. El motivo era una acusación de haber robado joyas y relojes de alto valor pertenecientes al reguetonero, un rumor que estuvo en redes sociales.



¿Cuál es la acusación del manager de Pirlo a Blessd?

El mánager de Pirlo detalló que la presunta tortura, duró aproximadamente hora y media, estaba presuntamente coordinada por Blessd. Sumado a esto, Galindo declaró a la Fiscalía que "Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”. Afirmó que el cantante lo empezó a "gritar fuertemente" y le decía que era una "rata". Además de varios maltratos físicos contra ellos.

Una de las partes más inusuales del testimonio es que las víctimas fueron obligadas a desnudarse en un baño, entregar las claves de sus teléfonos y permitir la extracción de muestras de sangre por parte de una enfermera.

El objetivo de este procedimiento era comparar su sangre con rastros hallados en la vivienda. Galindo relató que Néstor, el jefe de seguridad, se guardó el tubo de sangre, y comentó: “Si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva”.

Finalmente, al ser liberados fueron liberados gracias a la intervención de un hombre identificado como Andrés Ramírez. Sumado a esto Galindo explicó que el cantante de música urbana le dijo al final le lanzó una amenaza final: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya”.

Frente a estas acusaciones, el equipo legal de Blessd negó los hechos, aunque la investigación sigue su curso y Medicina Legal ya realizó valoraciones a los denunciantes. Ante estas acusaciones, el abogado Luis Ángel López, representante legal fue categórico al negar las acusaciones. y mencionar que: "Él no es ningún secuestrador". "Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones". “No queremos darle reflectores pronunciándonos por esa denuncia”.

Mientras esta investigación Actualmente, Blessd se está preparando para su gira en Europa y para su concierto que se llevará a cabo en el Vive Claro de Bogotá el 22 de noviembre. Por otro lado, Pirlo está preparándose para una gira en octubre.

