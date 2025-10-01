Último adiós a B King: fecha, hora y detalles del homenaje confirmado

El nombre de B King sigue presente en la memoria de sus seguidores y, tras confirmarse su fallecimiento en México, su familia anunció el homenaje que se realizará en Medellín para darle el último adiós. La convocatoria fue hecha por su hermana, Stefanía Agudelo, a través de las redes sociales, donde dejó claro que será un encuentro abierto a quienes quieran rendirle tributo.

El anuncio llegó luego de días de silencio en los que la familia del reguetonero ha tratado de sobrellevar el dolor. Fue precisamente Agudelo quien apareció en las historias de Instagram para invitar a los fanáticos al encuentro de despedida.

Cuándo y dónde será el homenaje a B King en Medellín

El intérprete de canciones como “Yo soy”, “No me digas” y “Talismán” será recordado el 2 de octubre de 2025 en Campos de Paz, en Medellín. La ceremonia está programada para las 2:00 p. m. y contará con la presencia de familiares, amigos, colegas y fanáticos que quieran acompañar a la familia en este momento.

En el comunicado difundido, se hizo un pedido especial: asistir vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz, para despedir al cantante en un ambiente de respeto y unión. La imagen compartida por su hermana estuvo acompañada de un mensaje que invitaba a recordar a Bayron Sánchez, nombre real del artista, con cariño y gratitud por la huella que dejó en la música urbana.

Sale a la luz doloroso audio de B King antes de ser encontrado sin vida /Foto: Instagram B King

Detalles de los actos fúnebres y el sepelio de B King en Medellín

El cuerpo sin vida de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, llegará al aeropuerto José María Córdova de Rionegro al mediodía de este miércoles en un vuelo procedente de Ciudad de México.

Desde allí será trasladado hasta Medellín, donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres en Campos de Paz, lugar escogido por su familia para que sus seguidores, amigos y colegas puedan despedirlo.

Se estima que los actos fúnebres comiencen a las 5:00 de la tarde de este jueves en la sala 7 de este camposanto. El cuerpo del cantante permanecerá allí hasta la mañana del viernes, cuando será sepultado en el mismo lugar en una ceremonia íntima, pero con la presencia de quienes deseen acompañar a la familia en este doloroso momento.

Último adiós a B King

Lo que se sabe del caso B King y Regio Clown

B King viajó a México para presentarse por primera vez en un espectáculo en ese país. Sin embargo, el 16 de septiembre fue reportado como desaparecido junto a su colega y amigo, DJ Regio Clown. Ambos fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

El 22 de septiembre las autoridades mexicanas confirmaron la noticia que estremeció al mundo de la música urbana: los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México. Según los reportes oficiales, presentaban signos de violencia, estaban con las manos atadas y junto a ellos apareció un mensaje intimidatorio en el que los señalaban de “chapulines”.

La madre y la hermana del reguetonero viajaron de inmediato al país azteca para seguir de cerca la investigación y fueron ellas quienes lograron confirmar la identidad del artista gracias a sus tatuajes.

