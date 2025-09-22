Encuentran muerto a B King y a su amigo Regio Clown; detalles del caso

El cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido en la escena musical como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, más recordado por su nombre artístico Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras varios días de estar desaparecidos.

Ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, una de las zonas más concurridas y reconocidas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Según se conoció, habían mencionado que asistirían a un gimnasio, pero después de ese momento no se volvió a saber nada de ellos.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió el jueves las fichas de búsqueda oficiales, donde se pedía ayuda para dar con el paradero de los dos artistas colombianos. La noticia comenzó a circular con fuerza en redes sociales, especialmente porque se trataba de músicos con una trayectoria reconocida y que tenían actividades recientes en el país.

La Fiscalía del Estado de México confirmó este lunes el hallazgo de los cuerpos y aseguró que ya trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para avanzar en la investigación. Por ahora no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, aunque se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con información más precisa.

Quién era B-King

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, nació en Santander, Colombia, y se crió en Medellín, donde empezó a forjar su camino en la música urbana. Su estilo lo llevó a ganarse un espacio en la escena nacional, y en los últimos años había logrado consolidarse como una figura en ascenso.

B-King había llegado recientemente a México para cumplir con una agenda de conciertos. De hecho, apenas el 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a los fanáticos que lo acompañaron en una presentación en la capital mexicana. Ese gesto fue, sin saberlo, su última interacción pública con sus seguidores.

DJ Regio Clown, un talento de 35 años

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, era ampliamente conocido en la movida nocturna bajo el nombre de Regio Clown. Su carrera lo llevó a tocar en importantes clubes y escenarios, y su estilo lo convirtió en un referente dentro de la música electrónica y de fiestas urbanas.

El DJ había anunciado su participación en un evento especial en un club de Insurgentes, como parte de las celebraciones por la Independencia de México. Su show se realizó el 14 de septiembre, lo que lo convirtió en una de sus últimas presentaciones en vida.

