La Dj Marcela Reyes decidió romper el silencio luego de ser blanco de delicados señalamientos por parte de algunos usuarios en redes sociales que la acusan de tener supuesta responsabilidad con la desaparición de su exesposo el cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King.

Esta oleada de acusaciones se desató en redes sociales luego de que el pasado 16 de septiembre se confirmara la extraña desaparición del artista nortesantandereano mientras se encontraba de gira en México y, en uno de sus tiempos libres, salió a ejercitarse junto a un amigo.

Pues se dice que la última comunicación de B King se dio en la tarde del martes 16 de septiembre cuando le dijo a su hermana Stefanía Agudelo que iba para el gimnasio junto a su amigo conocido como Regio Clown; sin embargo, luego de esta comunicación no se volvió a saber nada más del cantante y su acompañante, lo que desató comentarios inapropiados por parte de seguidores que aprovecharon la oportunidad para responsabilizar a la Dj de los hechos.



Marcela Reyes responde a señalamientos por desaparición de B king

Y pese a que la joven se mantuvo al margen de los hechos durante varios días, recientemente rompió el silencio y respondió ante las acusaciones exigiendo respeto y colaboración ante el hecho tan grave como la desaparición de una persona.



Fue a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram que Marcela Reyes expresó sentirse "profundamente triste y con el corazón roto", además aseguró que "Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo que verdaderamente importantes: la vida de Bayron y su pronta aparición".

En el mismo mensaje asegura que se trata de una situación seria y real que necesita de la solidaridad de todos; asimismo expresó que entiende que por su pasado con B King las personas la estén relacionando con los hechos, pero aseguró que "jamás le haría daño".

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, escribió.

Por último, visiblemente afectada la joven expresó que confía y espera que Bayron Sánchez esté sano y salvo y que pronto pueda estar junto a su familia, especialmente su mamá.

Las autoridades en México continúan avanzando en la investigación de caso para poder determinar qué ocurrió con los dos jóvenes de quienes se perdió su rastro cuando se dirigían a un gimnasio y cuya cámara de seguridad no captó su ingreso debido a que ese día estaba grabando hacia otro punto, más exactamente unos árboles.