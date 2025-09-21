Vidente predijo muerte de B King, ex de Marcela Reyes, antes de que encontraran su cuerpo

El misterio en torno al paradero de Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, mantuvo en vilo a sus seguidores y a la opinión pública.

Desde el 16 de septiembre, cuando fue reportado como desaparecido en México, se tejieron numerosas versiones y rumores que encendieron la preocupación.

Su expareja, la DJ Marcela Reyes, no dudó en hacer un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que colaboren en la búsqueda. Sin embargo, las palabras de la reconocida vidente Ayda Valencia añadieron un matiz inquietante a esta historia.



La medium, solicitada por numerosos seguidores, compartió un mensaje en el que aseguró haber percibido señales poco alentadoras al intentar conectarse con la energía del artista urbano. Sus palabras, cargadas de preocupación, se suman a la incertidumbre sobre un caso que no deja de generar titulares y reacciones.

Valencia expresó que la sensación era de “oscuridad, miedo y angustia”, llegando incluso a señalar que percibía que el cantante ya no estaría en este plano. Aunque subrayó que esperaba equivocarse, sus declaraciones tuvieron un gran eco entre los fanáticos, quienes claman por noticias oficiales sobre el artista.



Angustia por desaparición de B King en México

La desaparición de B King en México ha estado rodeada de misterio. El cantante, quien viajaba en compañía del artista Regio Clown, dejó de dar señales de vida días antes de que se confirmara su ausencia. Su hermana y allegados expresaron mensajes llenos de desesperanza, reflejando el dolor de no tener claridad sobre lo ocurrido.

Ante la falta de información oficial, las declaraciones de Ayda Valencia se convirtieron en un punto de debate. La vidente aseguró que su visión mostraba un panorama sombrío, donde predominaban sensaciones de amenaza y peligro. “Me da la impresión de que él ya no está vivo. Espero de corazón equivocarme”, señaló en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras tanto, la controversia se intensificó por los señalamientos que vinculan a Marcela Reyes con la situación. La DJ, conocida por su trayectoria en la guaracha, negó de manera contundente cualquier responsabilidad. Recordó que su relación con el cantante terminó en medio de problemas personales, pero aseguró que jamás le desearía daño alguno.



Incertidumbre y reclamos en medio del caso

La opinión pública se mantiene dividida. Por un lado, hay quienes piden respeto por la difícil situación que atraviesa la familia de B King, evitando caer en especulaciones. Por otro, circulan hipótesis y acusaciones que alimentan la controversia en redes sociales.

Lo cierto es que el caso ha visibilizado no solo la fragilidad de la seguridad en algunos territorios de México, sino también el peso de las redes sociales al amplificar las voces de videntes, familiares y seguidores. En este contexto, la incertidumbre sigue siendo la constante.

La esperanza de encontrar con vida al artista permanece, a pesar de las declaraciones sombrías. Tanto sus familiares como sus fans esperan que las autoridades entreguen pronto respuestas claras que permitan cerrar este capítulo lleno de angustia y preguntas sin resolver.

