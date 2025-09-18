B-King, expareja de Marcela Reyes, está desaparecido; esta fue su última publicación

El cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, mejor conocido en el mundo artístico como B-King, fue reportado como desaparecido en México luego de haber viajado para presentarse en un concierto. La noticia generó gran preocupación, no solo entre su familia, sino también en sus seguidores y colegas de la música urbana.

El intérprete de canciones como Destino, Qué rico besarnos, Made in Cali y Me necesitas había llegado hace unos días al país azteca, donde ofreció un show en el que compartió con su público. De hecho, su última publicación en Instagram fue un agradecimiento a México, con el mensaje: “Muchas gracias mi México, lindo y querido. Rompiendo en México, en el DF, me siento contento y agradecido”. Ese fue el último registro público que se conoció de él antes de que su rastro se perdiera.

Puedes leer: Karina García aceptó pelear a puños con la influencer Karely Ruiz



De acuerdo con lo que informó El Espectador, B-King cumplió con la presentación, pero al día siguiente desapareció. Desde entonces, no ha habido comunicación con sus allegados. La primera alerta en redes sociales la dio Sofía Avendaño, ex participante de La Casa de los Famosos, quien publicó un video en el que explicó que la familia del artista no sabía nada de él desde hacía dos días.

En esa grabación, Avendaño señaló que recibió la petición de la hermana de B-King, Stefanía, para difundir la situación y pedir ayuda: “Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia para que la gente en México esté atenta. Byron, más conocido como B-King, y otro joven llamado Regio Club están desaparecidos. La hermana me confirmó que están muy mal, pedimos una cadena de oración para que aparezcan bien”, manifestó la modelo.

Más tarde, Stefanía habló directamente con el medio y confirmó la información. Según ella, la última vez que supieron de su hermano fue cuando estaba en un gimnasio Smart, en la zona de Mazarit Polanco, Ciudad de México. Desde ese momento no volvieron a tener contacto con él.

Publicidad

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México emitió el reporte oficial en el que detalla que Byron Sánchez fue visto por última vez el martes 16 de septiembre en Polanco, Miguel Hidalgo. En el documento se especifica que ese día vestía camiseta negra, pantalones y tenis blancos, y que iba acompañado de un amigo.

Publicidad

El aviso de las autoridades incluye un número de contacto, el 55 5484 0430, al que cualquier persona puede comunicarse en caso de tener información sobre su paradero. La familia también confirmó que ya interpuso la denuncia formal y que la policía mexicana adelanta las labores de búsqueda.

Puedes leer: Yina Calderón arremete contra las amigas de Marcela Reyes; “son unas colgadas”

Otro detalle que reveló su hermana es que el artista tenía programado regresar a Colombia el jueves 18 de septiembre, pues ya contaba con tiquete de regreso. Sin embargo, su desaparición ocurrió dos días antes de la fecha del vuelo.

Por ahora, sus allegados y fanáticos permanecen atentos a cualquier novedad, mientras continúa la búsqueda de B-King, el ex de Marcela Reyes que estaba cumpliendo compromisos musicales en México.