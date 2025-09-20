Doloroso mensaje de mamá de B-King, desaparecido en México; está desesperada

La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, tiene a su familia y seguidores en una profunda angustia. El artista de 31 años fue visto por última vez el pasado martes 16 de septiembre en el sector de Polanco, Ciudad de México, luego de salir de un gimnasio Smart Fit en compañía del también cantante Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien igualmente permanece desaparecido.

Desde esa fecha no se sabe nada sobre su paradero. La familia del artista activó la búsqueda a través de una circular enviada a las autoridades mexicanas y a la Cancillería de Colombia, con el fin de acelerar cualquier pista que permita encontrarlo.

Amigos, colegas del medio musical e incluso su expareja, la reconocida DJ Marcela Reyes, han pedido ayuda para difundir la situación y obtener información que contribuya a localizarlo.



Con desespero y desgarrador mensaje de mamá de B-King, desaparecido en México

Entre los testimonios que más impacto causaron tras la desaparición del artista está el de su madre. La mujer, profundamente afectada por la situación, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales que conmovió a cientos de seguidores.

En su publicación, escribió con desespero:

“Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y hace lo imposible posible que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey.”

El mensaje no tardó en difundirse, acompañado de comentarios de apoyo y oraciones de quienes siguen de cerca la carrera del cantante. Muchos expresaron solidaridad con la familia y pidieron mantener la esperanza de que el artista aparezca pronto.