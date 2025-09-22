Misteriosos mensajes de Regio Clown antes de desaparecer con B King, ex de Marcela Reyes

La noticia sobre la desaparición de B King o más conocido como Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, también llamado como Regio Clown en México tiene en vilo a los allegados y seguidores de este artista, después de varios días de no conocer su paradero después de ser vistos en Ciudad de México.

Situación por la cual, las autoridades se encuentran buscando cualquier pista sobre lo ocurrido la cual ayude a encontrar a los artistas. Por lo cual, se conocieron en las últimas horas las publicaciones de Regio Clown, donde reflexionó sobre la autenticidad en las relaciones personales.

Recordemos que la hipótesis que se maneja de este caso es que ocurrió el 16 de septiembre de 2025, en el sector de Polanco de la capital de México, donde se registró la desaparición del colombiano B King, exesposo de Marcela Reyes.



¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Regio Clown antes de desaparecer con B King?

La última publicación del artista desaparecido junto a B King compartió a sus seguidores de Instagram a asistir a un evento, sumando a esto, el DJ compartió diferentes mensajes reflexivos sobre lo que realizaba durante sus presentaciones y sus otras ocupaciones como empresario y coach.

“No soy solo un DJ, soy un canal de energía cruda. Mezclo ritmos que rompen reglas, elevo sentidos y hago vibrar almas. La música no es un show, es una revolución”. Adicionalmente, su último post compartido Regio Clown compartió un mensaje con un tono bastante reflexivo.

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”, explicó el artista.

Por otro lado, las autoridades de México siguen investigando información para encontrar a B King y Regio Clown, donde se conoció que la hermana del colombiano compartió una nueva pista donde podría estar el paradero de ellos dos.

Se conoció que la hermana de B King, Stefanía Agudelos, alcanzó a tener comunicación con él poco antes de perderse su rastro; lo que le dijo sería pista clave para dar con su paradero, gracias a una publicación realizada en Instagram donde confirmó que se dirigía al gym.

