Aparece primer video de B King y Regio Clown; van en un carro a toda velocidad

Un nuevo detalle salió a la luz en el caso de los artistas colombianos B King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Herrera), quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México y cuyos cuerpos fueron hallados días después en el Estado de México. Esta vez, un video de seguridad publicado por el periodista mexicano Carlos Jiménez muestra un vehículo Mercedes-Benz gris que habría sido clave en sus últimos movimientos.

En las imágenes se observa al carro transitando por calles de la capital mexicana. Según el reportero, la Fiscalía de Ciudad de México estableció que los músicos abordaron este vehículo en la zona de Miguel Hidalgo, donde se encuentra Polanco, el barrio en el que se les vio por última vez. A partir de ahí, el recorrido habría llevado al automóvil hacia Iztapalapa y luego hasta el Estado de México. Horas después, las autoridades confirmarían el hallazgo de los cuerpos de los dos artistas.

Aunque este material ha generado gran atención, las autoridades no han emitido aún una confirmación oficial sobre la veracidad de esos señalamientos. Lo que sí se sabe es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán, a unos 50 kilómetros de donde se registró el último contacto. El caso sigue en manos de la justicia mexicana, que mantiene activa una investigación para esclarecer los hechos.

El manager de ambos artistas, Juan Camilo Gallego, fue una de las personas que siguió paso a paso su recorrido en los días previos a la desaparición. Según relató en Blu Radio, el 16 de septiembre habló con B King alrededor de las 4:36 p. m. vía WhatsApp. En esa conversación, los músicos le contaron que almorzarían con dos personas y luego lo recogerían a las 7:30 p. m. para una reunión con empresarios mexicanos.

Durante esa charla, todo parecía normal, incluso entre bromas. Jorge Herrera también le confirmó que se encontraban en planes de almorzar y que todo marchaba sin contratiempos. Minutos después, Bayron Sánchez envió un último mensaje a su amiga cercana Carolina Londoño, modelo radicada en Miami. El texto decía que estaba bien y que tenía que contarle algo, pero nunca hubo oportunidad de saber más.

Hipótesis de muerte de B King /Foto: redes sociales

Un día más tarde, el 17 de septiembre, las autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos en Cocotitlán, Estado de México. Aunque en ese momento solo se habló de coincidencias con las descripciones de los artistas, no fue sino hasta el lunes 22 de septiembre cuando se confirmó oficialmente que los restos correspondían a los músicos colombianos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde el primer momento se activaron los protocolos de búsqueda y que existe coordinación con el gobierno colombiano a través de la Cancillería. La mandataria también descartó que el caso afecte las relaciones bilaterales, aclarando que la investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía y el gabinete de seguridad.

Por ahora, el video del Mercedes-Benz se ha convertido en una de las pistas más comentadas en el caso, pues sería la última evidencia concreta de los desplazamientos de los músicos antes de perder contacto con sus familias y allegados. El material circula ampliamente en medios y redes sociales mexicanas, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía sobre esta grabación que podría ser clave en la reconstrucción de los hechos.

LO BUSCAN!

Es el Mercedes Benz en el q desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.@FiscaliaCDMX descubrió q lo abordaron en @AlcaldiaMHmx

De ahí fueron a la peligrosa @Alc_Iztapalapa y al @Edomex

Horas después los asesinaron y tiraron allá



El caso #C4enAlerta pic.twitter.com/SUZonq9txh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 23, 2025

