Momento en que entregan el cuerpo de B King a su familia en México; regresan a Colombia

La Fiscalía del Estado de México entregó los restos de B King a su familia. Su madre y hermana viajaron desde Colombia para iniciar el traslado y darle el último adiós en su tierra natal.