Momento en que entregan el cuerpo de B King a su familia en México; regresan a Colombia

La madrugada de este martes se confirmó un momento esperado, pero lleno de dolor para los allegados del artista colombiano B King. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregó oficialmente los restos de Bayron Sánchez, nombre de pila del cantante, a su familia, quienes viajaron hasta territorio mexicano para cumplir con el procedimiento.

Horas antes, la familia había reconocido al artista de manera remota en una diligencia realizada desde el área de servicios periciales en San Pedro Barrientos, municipio de Tlalnepantla de Baz. Una vez completados los trámites legales y forenses, la madre y la hermana del músico emprendieron el viaje hacia Chalco para recibir de manera presencial el cuerpo de B King.

De acuerdo con medios mexicanos, la entrega se realizó durante la madrugada. Varias camionetas negras y una carroza fúnebre, escoltadas por autoridades municipales, salieron de la Fiscalía con dirección a Chalco, donde la familia ya esperaba el momento de poder llevar consigo al artista para iniciar el proceso de traslado a Colombia. La expectativa es que el regreso a su país natal permita que sus seguidores y allegados le den un último adiós.

La historia comenzó el pasado 16 de septiembre, cuando Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemus, conocido en la escena musical como Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos en Ciudad de México. Ambos habían llegado días antes para cumplir compromisos artísticos, pero dejaron de responder mensajes cuando se dirigían hacia un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco.

La búsqueda comenzó con fichas oficiales emitidas por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX). Sin embargo, tan solo un día después del reporte, en Cocotitlán, Estado de México, fueron encontrados tres cuerpos envueltos. La confirmación oficial de que dos correspondían a los artistas colombianos se dio el 22 de septiembre, cerrando una angustiosa espera para sus familias.

El procedimiento legal incluyó la necropsia correspondiente y la verificación de identidad a través de las fichas de búsqueda. Este paso fue indispensable para que la Fiscalía pudiera entregar los restos a los familiares. Finalmente, la madrugada de este martes se cumplió con esa parte del proceso, y con ello la familia quedó habilitada para organizar el traslado hacia Colombia.

Regio Clown y B King, artistas colombianos fallecidos en México / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales

Traslado y despedida en Colombia

Aunque no se ha revelado la fecha exacta del vuelo, lo que sí está claro es que la familia de B King quiere que su despedida se realice en su tierra natal, rodeado de quienes lo acompañaron en vida y siguieron su carrera musical. El traslado se dará en las próximas horas, cumpliendo con los protocolos internacionales de repatriación de restos.

La entrega del cuerpo en México cierra un capítulo doloroso para la familia del cantante, que desde la distancia siguió de cerca cada detalle de las investigaciones y mantuvo la esperanza de traerlo de regreso a casa. Ahora, Colombia será el lugar donde Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, recibirá el homenaje y despedida de quienes lo admiraron como artista y lo quisieron como ser humano.

