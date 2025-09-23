El detalle no contado del caso B King: el carro que los recogió y el tiempo de retención

El hallazgo de los cuerpos de Byron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemus, alias Regio Clown, mantiene en alerta a las autoridades mexicanas y a la opinión pública en Colombia. Los dos artistas fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en Ciudad de México, después de salir hacia un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco.

Seis días más tarde, ambos fueron encontrados sin vida en un lote cercano a la carretera México-Cuautla. El caso desató conmoción por la manera en que sucedieron los hechos y porque, junto a la escena, apareció un mensaje firmado por un grupo delincuencial conocido como la Familia Michoacana, lo que abrió el abanico de hipótesis sobre lo que realmente ocurrió.

La primera hipótesis de las autoridades apunta a la Familia Michoacana, pues en inmediaciones del hallazgo se encontró un mensaje intimidante. Según fuentes locales, el texto decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Ese detalle llevó a los investigadores a analizar si el caso se trató de un mensaje directo de este grupo o si fue un montaje para desviar la atención. Por ahora, se revisan cámaras de seguridad en los trayectos que recorrieron los artistas, con el fin de establecer si alguien los siguió desde su llegada a México.

Regio Clown y B King, artistas colombianos fallecidos en México / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales

Cónsul destapa hipótesis sobre la muerte de B King y Regio Clown

En entrevista con Mañanas Blu, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, entregó detalles clave sobre el caso y dejó ver que la situación es mucho más compleja de lo que parece.

Según explicó, las familias pudieron rastrear que la última comunicación con los artistas estuvo relacionada con una reunión a la que supuestamente asistirían. Les enviaron un vehículo para recogerlos y ese habría sido el último contacto.

Molano también reveló que los cuerpos fueron encontrados desde el miércoles anterior, pero solo hasta días después fue posible confirmar su identidad gracias al cruce de información con las fichas de búsqueda.

El cónsul destacó además que los jóvenes fueron sustraídos en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, y posteriormente llevados al Estado de México, donde se confirmó su muerte. En sus palabras, “lo que está detrás es mucho más que un simple crimen”, sugiriendo que la investigación debe abordar redes más amplias.

Otro dato relevante que entregó es que, según los reportes iniciales, los artistas habrían sido asesinados a pocas horas de su desaparición. Esto contradice la idea de que los mantuvieron retenidos por varios días. Finalmente, Molano puso en duda la hipótesis de que se tratara de un ajuste de cuentas menor: “Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico. No tiene esas características”, señaló en la entrevista radial.

