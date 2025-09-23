Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El siniestro significado de “Chapulines”, mensaje hallado junto a B King y Regio Clown

El siniestro significado de “Chapulines”, mensaje hallado junto a B King y Regio Clown

El cónsul de Colombia en México entregó varios detalles sobre el hallazgo de los cuerpos de B King y Regio Clown y advirtió lo que puede significar el mensaje junto a ellos.

El significado del mensaje hallado en los cuerpos de B king y Regio Clown: “Chapulines”
B King y Regio Clown artistas colombianos, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @bkingoficial y @regioclownn
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2025