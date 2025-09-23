Aparece última foto de B King y Regio Clown antes de morir; alcanzaron a entrar al gym

Continúan las investigaciones por la extraña desaparición y posterior fallecimiento del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, expareja de la DJ Marcela Reyes, quién se pronunció sobre los hechos de los que posteriormente se confirmó que el cantante fue encontrado sin vida en una calle de México, junto a su colega Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown.

Los hechos se centran en determinar bajo qué circunstancias y en qué momento los artistas fueron raptados, además de determinar si perdieron la vida ese mismo 16 de septiembre cuando se supo por última vez de ellos, pese a que la noticia de su deceso se confirmó solo hasta la tarde del 22 del mismo mes.

Pues con el paso de las horas y en medio del dolor de sus seres queridos por la pérdida de estos artistas, han salido a la luz algunos detalles que darían pista sobre los sucesos y posible cronología de los hechos en que B King y Regio Clown fueron ultimados.



Una de las más recientes pistas tiene que ver con una fotografía que capta a los dos hombres dentro de un gimnasio Smart Fit de la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que habría sido tomada minutos antes de desaparecer. Esta imagen sería de gran importancia en la investigación ya que una de las incógnitas es si los colombianos fueron raptados antes de llegar al gimnasio o cuando se dirigían a cumplir una cita.



Imágen de B King y Regio Clown en el gimnasio

Foto de B King y Regio Clown en el gimnasio antes de desaparecer / FOTO: X @c4jimenez

Y es que la última comunicación de B King fue con su hermana a quien le dijo que iría al gimnasio con su amigo el Dj Regio Clown y desde entonces no se supo más de ellos; por eso una de las búsquedas fue en dicho gimnasio donde hasta ahora no se había obtenido pistas debido a que extrañamente el día de los hechos la cámara de seguridad del lugar apareció girada hacia unos árboles y no grabó la entrada o salida de los colombianos.

Por eso la reciente fotografía, revelada por el periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, ayudaría a determinar que los jóvenes sí llegaron hasta el gimnasio donde habrían permanecido más de una hora; sin embargo, continúa la incertidumbre sobre en qué momento se dio el rapto de los artistas que habrían salido por voluntad propia del gimnasio.

Fuentes internacionales indican que los cantantes salieron del lugar y tomaron un taxi por aplicación con destino al Estado de México, donde posteriormente se dio el hallazgo de los dos cuerpos sin vida.

La investigación continúa en medio de una recolección de pruebas entre las que se tiene una sábana con un supuesto narcomensaje y la firma de una delicada organización mexicana; asimismo se trata de esclarecer el reciente hallazgo de un tercer cuerpo sin vida, en el mismo lugar donde apareció B King y que también correspondería a un reconocido cantante.