Aparece última foto de B King y Regio Clown antes de morir; alcanzaron a entrar al gym

Luego de ser encontrados sin vida en México los colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemo, salió a la luz una imagen que sería clave para esclarecer los hechos.

B King y Regio Clown alcanzaron a tomarse una foto en el gimnasio antes de perder la vida
B King y Regio Clown alcanzaron a tomarse una foto en el gimnasio antes de perder la vida
/ FOTO: Tomadas de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 23 de sept, 2025