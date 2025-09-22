Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Salen a la luz oscuros nexos de B King; familiar 'duro' en organización criminal

Salen a la luz oscuros nexos de B King; familiar 'duro' en organización criminal

B-King confesó en una entrevista su parentesco con un miembro de una organización ilegal que, según él, siempre lo apoyó y lo quiso mucho. ¿Fue ese vínculo lo que terminó costándole la vida?