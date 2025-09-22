Salen a la luz oscuros nexos de B King; familiar 'duro' en organización criminal

Desde que su nombre empezó a sonar en la música urbana, B King siempre dio de qué hablar. No solo por sus letras y presentaciones, sino también por un vínculo familiar que se convirtió en uno de los temas más comentados tras una entrevista.

El artista sorprendió al reconocer públicamente algo que hasta entonces muchos no se atrevían a confirmar: era sobrino de Camilo Torres Martínez, conocido en Colombia como alias “Fritanga”. Este hombre terminó de cumplir una condena en Estados Unidos en 2019, y su nombre está ligado a uno de los grupos más sonados en la historia reciente del país.

En televisión, B-King no dudó en hablar con franqueza. “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”, expresó sin rodeos. La confesión sorprendió a más de uno, porque rompió con la imagen reservada que siempre intentó mantener en torno a su familia.

El artista incluso llegó a describir a su tío de una manera distinta a la que solía mostrarse en los medios: “Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, señaló con claridad.

El relato de B-King también incluyó recuerdos de lo que vivió cuando era adolescente. Contó que apenas tenía 18 años cuando ocurrió la captura de su tío. Según él, la situación fue traumática: “Fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasó muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros”.

Aunque reconoció que el apoyo de su familia fue principalmente moral, B King enfatizó en que después de ese episodio su vida cambió. Aseguró que la pérdida de bienes por los procesos judiciales los obligó a empezar desde cero: “De ahí para adelante todo ha sido con sudor y con las ganas mías”.

La Policía de Colombia, por su parte, confirmó ese parentesco y explicó que efectivamente B King era sobrino de Camilo Torres. Ese detalle, que antes parecía un rumor, terminó de validarse en los reportes oficiales.

Alias Fritanga

¿AJUSTA DE CUENTAS INTERNACIONALES? LA CAUSA DE MUERTE DE B KING

Mientras tanto, en el escenario internacional, el presidente Gustavo Petro también se refirió a lo sucedido con el artista en México. A través de un mensaje en redes sociales, aseguró: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

En México, las autoridades avanzan en la investigación y mantienen comunicación constante con la Policía colombiana. Según información entregada a El Tiempo, lo hallado en la escena continúa bajo custodia mientras se analizan los detalles del caso y los mensajes encontrados.

