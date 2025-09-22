Marcela Reyes reacciona a noticia de muerte de B King en México: "Estoy devastada"

El nombre de Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo artístico como B King, volvió a ocupar titulares en Colombia y México tras confirmarse su muerte. El cantante colombiano había sido reportado como desaparecido en Ciudad de México y, luego de varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo junto al del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido en la industria musical como Regio Clown.

El pasado 16 de septiembre, B King y Regio Clown fueron vistos por última vez en la colonia Polanco, una reconocida zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Según se conoció, ambos habían salido de un gimnasio y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.



La desaparición encendió las alarmas rápidamente. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas oficiales para localizarlos, mientras familiares, amigos y fanáticos usaban redes sociales para difundir la noticia y pedir información que ayudara a encontrarlos.

Tras varios días de incertidumbre, la Fiscalía del Estado de México confirmó este lunes en la mañana que los cuerpos de los dos artistas colombianos fueron encontrados sin vida en territorio mexicano. La institución aseguró que ya trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer lo ocurrido y que en las próximas horas se dará a conocer información más detallada.

Por ahora, solo se sabe que el hallazgo se realizó en el Estado de México y que los equipos forenses adelantan las investigaciones correspondientes.

Quién era B King

Con apenas 31 años, Bayron Sánchez había logrado consolidar un nombre dentro de la música urbana. Nacido en Santander y criado en Medellín, su carrera fue tomando fuerza gracias a su estilo y su presencia en escenarios tanto locales como internacionales.

El cantante estaba en México como parte de una gira de presentaciones. De hecho, un día antes de su desaparición, el 15 de septiembre, compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo al público por haber asistido a uno de sus conciertos en la capital mexicana. Ese fue el último registro público que dejó para sus seguidores.

La trayectoria de Regio Clown

Jorge Luis Herrera, de 35 años, era conocido en la vida nocturna como Regio Clown. Su talento como DJ lo llevó a presentarse en importantes clubes y eventos de la música electrónica. El 14 de septiembre, apenas dos días antes de desaparecer, había ofrecido un show en un club de Insurgentes, dentro de las celebraciones por la Independencia de México.

Marcela Reyes se pronuncia tras muerte de B king /Foto: redes sociales

Reacción de Marcela Reyes

El mensaje de su expareja tras la confirmación de la muerte de B King

La DJ Marcela Reyes, expareja de B King, fue una de las primeras en confirmar la desaparición del artista a través de sus redes sociales. Ahora, tras conocerse oficialmente el hallazgo de su cuerpo, la artista se volvió a pronunciar, esta vez con un mensaje doloroso en memoria de quien fuera su pareja.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios.

Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros. Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro.", escribió en sus historias de Instagram.

