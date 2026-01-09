Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / “La alarma suena a las 6 a.m.”: revelan cómo es un día de Maduro en la cárcel

“La alarma suena a las 6 a.m.”: revelan cómo es un día de Maduro en la cárcel

La captura de Nicolás Maduro generó tanto revuelo que comenzaron a surgir versiones sobre cómo sería su rutina tras las rejas.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

La noticia de la caída de Nicolás Maduro por las fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, causó muchas repercusiones. Tanto es así que un reporte de CNN explicó que este se encuentra en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, una instalación federal de máxima seguridad que expertos y ex reclusos califican como el “infierno en la tierra”.

Según descripciones periodísticas como Jaime Bayly y de expertos en el sistema penitenciario estadounidense como Hugh Hurwitz, exdirector de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, afirmaron que el espacio donde Maduro pasa sus horas es sumamente austero.

Puedes leer: Revelan cómo sería la cama donde dormiría Nicolás Maduro: “De acero”

Al punto que se trata de una celda diminuta, cuyas dimensiones están entre los dos por tres metros o tres por tres metros, construida con bloques de hormigón pintados de blanco. El espacio es tan reducido que un interno puede recorrerlo por completo en apenas cinco segundos.

Dentro de este recinto, el mobiliario es estrictamente funcional y carece de cualquier comodidad. La pieza central es una cama de acero sobre la cual reposa un colchón sumamente delgado y liviano, de apenas cuatro centímetros de grosor. Pese a eso, no hay comunicado de los oficiales que confirmen dicha información.

¿Cómo es un día de Nicolás Maduro en la cárcel?

Hurwitz explicó a CNN que es posible que el día de Nicolás Maduro en prisión esté regido por una disciplina militar y horarios inflexibles. La jornada comienza puntualmente a las 6:00 a. m. con el sonido de una ruidosa alarma que marca el inicio de las actividades.

Puedes leer: Escalofriante dato de Maduro resurgió tras reconciliación telefónica entre Petro y Trump

A partir de ese momento, el exmandatario debe acatar las normas del penal, perdiendo cualquier capacidad de decisión sobre su tiempo. Donde su rutina tiene ciertos puntos específicos, según el experto.

“No sé si lo estarán encerrando en su celda 23 horas al día… pero sin duda está en una unidad de máxima seguridad donde nadie puede acceder a él. Estoy seguro de que lo mantienen separado de los demás reclusos. Si lo ponen con alguien, es con alguien que ya han investigado y saben que no va a ser un problema. La alarma suena a las 6:00 a. m.”

El centro penitenciario MDC Brooklyn es conocido no solo por su rigidez, sino por su violencia interna y mantenimiento deficiente, con casos documentados de hacinamiento y ataques con armas improvisadas.

Mira también: La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y “El Chapo” Guzmán

