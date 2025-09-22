La extraña firma que encontraron en el cuerpo de B King y su compañero Regio Clown

La búsqueda de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su colega Jorge Luis Herrera, Regio Clown, culminó este lunes con la confirmación de su muerte en México.

Sin embargo, la noticia ha sido envuelta en información adicional, ya que la naturaleza de los hallazgos sugiere que una banda de crimen organizado acabó con sus vidas.

Según fuentes cercanas a la Fiscalía del Estado de México, los cuerpos de los músicos, que fueron identificados gracias a sus tatuajes, habrían sido separados en partes. Lo más inquietante es la presencia de una "firma" en los restos humanos.

De acuerdo con la información preliminar a Caracol Noticias, esta "firma" en los cuerpos de B-King y Regio Clown correspondería a La Familia Michoacana. Esta organización es reconocida por dedicarse al narcotráfico y su presunta implicación marca un sombrío panorama en las investigaciones sobre este doble homicidio.

Aunque los cuerpos fueron encontrados días antes, el 17 de septiembre de 2025, en Cocotitlán, su identificación oficial no se concretó sino hasta este lunes 22 de septiembre. Los familiares realizaron el doloroso reconocimiento de los cantantes en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Las autoridades mexicanas se movilizaron ante la gravedad del caso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación formal por homicidio tras la identificación de los músicos.

B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre. Los artistas salían de un gimnasio ubicado en Polanco, un barrio de alto lujo en Ciudad de México.

Juan Camilo Gallego, mánager de los artistas, reveló que los colombianos tenían una reunión programada con unos empresarios. Aunque Gallego no pudo confirmar si llegaron a ese encuentro, sí mencionó que la última ubicación conocida del celular de B-King se situó a 45 minutos de Polanco, en la zona de Iztapalapa. La desaparición se reportó tras salir del gimnasio.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había emitido fichas de búsqueda el 18 de septiembre, resaltando que los cantantes habían tenido una presentación el fin de semana anterior a su desaparición.

La confirmación de los fallecimientos generó una fuerte reacción en el ámbito político. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X. El mandatario colombiano lamentó la muerte de la juventud en México y responsabilizó a una "mafia internacional".

Petro señaló que estas mafias se han visto "fortalecidas por la política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas', que se impone a la humanidad y a América Latina". Además, criticó que estas muertes se suman a las de otros "jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es una verdadera política contra el narcotráfico”.

Es de destacar que el presidente Petro había solicitado previamente la ayuda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a Bayron Sánchez y Jorge Herrera cuando aún estaban desaparecidos.

Por el momento, las Fiscalías de la Ciudad y el Estado de México trabajan coordinadamente para esclarecer las circunstancias exactas de este doble fallecimiento.

