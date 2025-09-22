Caso B King y Regio Clown: una cámara al revés tendría la pista clave

La búsqueda de B King no solo es compleja por la ausencia de rastros, sino por las anomalías que rodean la propia investigación y la seguridad de quienes la impulsan.

Juan Camilo, mánager del artista, ha tenido que tomar medidas drásticas para proteger su vida, incluyendo moverse de ubicación constantemente y contratar seguridad privada.

Su temor no es infundado: radica en el hecho de que él fue la persona que formalizó la denuncia y, al estar solo con B King en México, se convirtió en el único punto de contacto inicial para las autoridades y para quienes pudieran estar involucrados en la desaparición.

El hecho más inesperado ocurrió el día siguiente a la presentación de la denuncia. Camilo relata que puso la denuncia el miércoles y el jueves inmediatamente salió del hotel donde estaban alojados, dirigiéndose a otro para resguardarse.

En la tarde del jueves, recibió una llamada de una amiga de Regio Clown—la persona que los había invitado—quien le informó que la fiscalía lo estaba buscando. Las personas que se presentaron en el hotel de B-King usaron el mismo número de contacto que el mánager había suministrado previamente y que medios como El Klub de La Kalle también utilizaron para contactarlo.

La sospecha de Camilo se disparó porque él ya había colaborado extensamente con las autoridades. Había rendido una indagatoria de más de doce horas.

Durante esa extensa declaración, proporcionó toda la información requerida, incluyendo la ubicación del hotel donde estaba B King en ese momento, y crucialmente, la ubicación del nuevo hotel al que él se dirigía para salvaguardarse.

Sin embargo, hay algo en la historia que no concuerda: las personas que se identificaron como la fiscalía solo fueron al hotel donde se encontraba B King inicialmente, pero nunca llegaron al segundo hotel donde Camilo se había trasladado.

Esta incongruencia llevó al mánager a una conclusión aterradora: “Siento que no fue la fiscalía sino que de pronto puede ser las mismas personas que tengan a B King o claro lo que lo que esté pasando, no sé no puedo especular pero sí temo por mi vida claro”.

Este episodio de búsqueda no autorizada o "fantasma" forzó a Juan Camilo a mantenerse en una ubicación secreta, conocida solo por la familia de B King, moviéndose con seguridad privada.

La situación se vuelve un peligroso juego de intriga donde el mánager, en su intento por ayudar a las autoridades, ha revelado información que podría haberlo expuesto a los mismos captores.

La entrevista con El Klub de La Kalle evidencia la falta de coordinación o la posible infiltración en el proceso, lo cual aumenta el miedo de Camilo. La autoridad misma, al momento de recibir la denuncia, le advirtió que tuviera "mucho cuidado con la información", un consejo que ahora cobra un significado escalofriante a la luz de los eventos posteriores.

El equipo de B King y la familia de Regio Clown apelan a que la ayuda de los gobiernos colombiano y mexicano sea efectiva y coordinada, especialmente porque existe el temor fundado de que la vida del mánager esté en riesgo tras sus esfuerzos por buscar a los desaparecidos.

La comunidad artística y los oyentes de La Kalle se mantienen vigilantes, atentos a cualquier desarrollo de un caso que ya ha pasado de ser una simple desaparición a un asunto de seguridad nacional y personal.

Detalles sospechosos de la desaparición de B King

La desaparición de los artistas colombianos B-King y Regio Clown tuvo como último punto conocido el gimnasio ubicado en la zona de Polanco, en Ciudad de México, al cual se dirigieron el martes 16 de septiembre.

Juan Camilo Gallego, el mánager de B King, quien se hospedaba con ellos en el mismo hotel, relató que su última comunicación con ellos fue por teléfono, cuando le informaron que iban a almorzar con unos amigos después de entrenar. La desaparición se confirmó cuando, a partir de las 4 y piquito de la tarde de ese martes, perdieron comunicación totalmente con ambos artistas.

Tras cumplir con las 24 horas que exige la policía mexicana para interponer un denuncio por desaparición, el mánager formalizó la denuncia el miércoles por la noche. En el marco de la investigación, y luego de una indagatoria que duró toda la noche en la fiscalía, Juan Camilo fue llevado a ver las cámaras de seguridad.

Este proceso se llevó a cabo en el C5, la institución encargada de gestionar las cámaras de vigilancia en la Ciudad de México, con el objetivo de rastrear los movimientos de los artistas al salir del gimnasio conocido como Smart.

Durante la revisión, las autoridades le mostraron al mánager dos grabaciones de cámaras que "supuestamente iban a estar viendo hacia la puerta del Smart o el centro comercial".

Sin embargo, lo que se evidenció fue una clara irregularidad en el enfoque de al menos una de ellas. Juan Camilo confirmó que la cámara que debía estar viendo la puerta del gimnasio "no se ve" la cámara de manera puntual, y en lugar de apuntar a la entrada, "se ve es hacia los árboles".

Esta falla técnica o desvío en el ángulo de visión impidió obtener registros visuales directos de la salida de B King y Regio Clown del establecimiento.

A pesar de haber recibido esta información, el mánager decidió no entrar en más detalles sobre lo que observó en los videos, principalmente porque las autoridades le pidieron tener "mucho cuidado con la información" que compartiera.

Mira la entrevista completa: