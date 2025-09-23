Alías Fritanga rompe el silencio desde la cárcel y habla de B King, ¿lo negó?

El impacto por la muerte del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y del artista Regio Clown en México ha sido enorme. Los dos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en un paraje solitario del Estado de México, lo que desató conmoción en ambos países.

El hecho no solo generó indignación, también trajo de vuelta a la conversación pública el nombre de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, un exintegrante del Clan del Golfo capturado en 2012 en la famosa operación en Isla Múcura. Esto, porque tiempo atrás, B King había asegurado en televisión que él era su sobrino y que había jugado un papel importante en su vida.

B-King aseguró en una entrevista que sí era sobrino de Fritanga

En el programa Lo Sé Todo, B King habló abiertamente de la relación con su tío, afirmando que siempre fue alguien clave en su vida desde pequeño.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”, dijo sin rodeos el reguetonero.

Lo describió incluso con palabras poco comunes para referirse a un personaje de esa talla:

“Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, comentó en esa entrevista.

El artista recordó también lo que vivió cuando apenas tenía 18 años, justo en la época en la que se dio el recordado operativo de Isla Múcura. En su relato, aseguró que todo fue traumático: “Fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasó muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros”.

Alias Fritanga

Fritanga rompe el silencio desde la cárcel

Tras la muerte de B-King, las declaraciones volvieron a salir a flote, lo que llevó a que el propio alias Fritanga respondiera desde prisión. En entrevista con El Tiempo, negó cualquier relación de sangre con el artista.

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia, con la que no tengo ningún tipo de relación”, aseguró.

El exjefe, que en su momento fue condenado a 21 años de cárcel y que estuvo en prisión en Estados Unidos hasta 2019 antes de ser deportado a Colombia, recalcó además que no tiene nada que ver con lo ocurrido en México. “No tengo nada que ver, son hechos aislados. Yo estoy tranquilo, haciendo mi vida y pagando mi condena ante la justicia colombiana”, agregó.

También quiso aclarar que no hace parte de ninguna mesa de paz ni de negociaciones con el Gobierno, como en algún momento se especuló.

