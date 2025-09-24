Caso de B King daría giro: letrero sería falso; dan nombres de verdaderos implicados

La investigación por la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado en la escena urbana Regio Clown, acaba de dar un giro inesperado.

En principio, todo apuntaba a la temida Familia Michoacana por un mensaje escrito en una cartulina hallada junto a los cuerpos. Sin embargo, nuevas versiones aseguran que se trató de un distractor y que los verdaderos responsables serían integrantes de La Unión Tepito, uno de los grupos más poderosos de la Ciudad de México.

El hallazgo de los cuerpos en Cocotitlán, Estado de México, vino acompañado de un escrito que decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. De inmediato se interpretó como una advertencia de La Familia Michoacana, pues las siglas “FM” eran claras.

Pero de acuerdo con el periodista mexicano Antonio Nieto, ese letrero sería falso y habría sido puesto como parte de una estrategia para desviar la investigación. Nieto aseguró que el doble homicidio tendría relación directa con La Unión Tepito y un supuesto negocio ilegal que "habría terminado mal".

B-King y Regio Clown, cantantes colombianos

Este grupo, con fuerte presencia en zonas como Polanco, Roma y Condesa, es señalado de manejar extorsiones, narcomenudeo y ajustes de cuentas. Dos de sus integrantes, conocidos como El Elvis y El Manzanas, habrían estado detrás de la planeación del crimen. Ambos figuran en los registros de la Policía de México con antecedentes graves y controlan células que operan en el centro histórico de la capital.

El señalamiento contra La Unión Tepito cambia por completo la línea de investigación inicial, pues su influencia en las zonas que frecuentaban los artistas colombianos encaja con los últimos pasos que dieron antes de desaparecer.

Los últimos movimientos de B King y Regio Clown

El 16 de septiembre, los músicos fueron vistos en un gimnasio de Polanco. Publicaron videos en redes sociales mostrando una rutina de entrenamiento como si fuera un día normal. Más tarde abordaron un Mercedes Benz para dirigirse a una reunión.

De acuerdo con los chats recuperados por la Fiscalía, Regio Clown le escribió a su pareja: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. En el mismo mensaje mencionaba que se vería con alias Mariano, descrito como escolta, y un hombre conocido como El Comandante, cuya identidad aún no ha sido esclarecida. Después de ese encuentro, no hubo más mensajes ni señales de vida.

Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados con signos de tortura, maniatados y con bolsas en la cabeza. La identificación oficial se dio cinco días después gracias a tatuajes y pruebas genéticas, confirmando lo que sus familias ya temían.

Marcela Reyes denuncia amenazas contra ella y su hijo por la muerte B King

Las denuncias previas de B King

Antes de viajar a México, B King ya había encendido las alarmas en Colombia. En un video difundido en redes sociales, denunció amenazas que, según él, provenían de su expareja, la DJ Marcela Reyes, y personas de su círculo cercano. “Temo por mi vida”, declaró el artista, mostrando capturas de mensajes que lo inquietaban.

Tras conocerse la noticia de su asesinato, Reyes rompió el silencio. En sus redes sociales aseguró no tener nada que ver con lo ocurrido y expresó estar devastada. “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada (…) solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, publicó.

El caso sigue abierto y las autoridades mexicanas ahora centran la investigación en la posible participación de La Unión Tepito, descartando que la cartulina hallada junto a los cuerpos fuera una verdadera firma de la Familia Michoacana.

