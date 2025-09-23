Publicidad

Vidente hace cruda predicción sobre seguridad de Marcela Reyes: "La veo baleada"

Vidente hace cruda predicción sobre seguridad de Marcela Reyes: “La veo baleada”

Marcela Reyes negó cualquier vinculación con la desaparición de B King en un comunicado; pidió evitar rumores y dijo que ella y su hijo han recibido amenazas. Vidente dice que está en peligro.