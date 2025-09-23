Vidente hace cruda predicción sobre seguridad de Marcela Reyes: “La veo baleada”

La DJ Marcela Reyes salió a hablar públicamente después de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos que, según las autoridades mexicanas, corresponden a Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown). Sus representantes difundieron un comunicado donde la artista niega de forma categórica cualquier vínculo con la desaparición y hace un llamado a la prudencia mientras siguen las investigaciones.

La DJ insistió en que la prioridad es el apoyo a las familias de los involucrados, y pidió a la gente aportar información útil a las autoridades en lugar de alimentar versiones no confirmadas.

En el comunicado, Marcela lamenta lo ocurrido y subraya la relación personal que la unió a Bayron: “Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia”. Además, solicitó respeto y responsabilidad mediática: llamó a evitar difundir rumores que afecten a terceros y a concentrarse en la búsqueda y en la verdad oficial.

Los abogados de la DJ también exigieron una rectificación pública a un programa de televisión que, según ellos, dañó la reputación de Marcela Reyes con insinuaciones sin pruebas. En la misma comunicación se denuncia que la artista y su hijo de siete años han recibido amenazas, por lo que su equipo pidió garantías para su seguridad y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

En paralelo a la comunicación pública de Marcela Reyes, algunos medios han publicado antecedentes y denuncias previas que la propia familia de Bayron compartió en redes. En mayo de 2025, el cantante dijo en un video que había presentado una denuncia por presuntas amenazas que, según él, provenían de un número vinculado al equipo de su expareja. Aquella declaración generó controversia en su momento, aunque la DJ negó relación alguna con esas acusaciones y, de hecho, fue una de las personas que ayudó a difundir la alerta por la desaparición.

Marcela Reyes denuncia amenazas contra ella y su hijo por la muerte B King /Foto: redes sociales

Vidente hace cruda revelación sobre la seguridad de Marcela Reyes: “La veo baleada”

La clarividente Alexandra Vidente Mundial dio declaraciones para La Red Viral que encendieron alarmas en el entorno de la DJ. En la entrevista con Daniel Muñoz, la vidente afirmó que percibe riesgo directo sobre la integridad física de Marcela y pidió que la artista tome medidas de protección.

Alexandra fue enfática: negó cualquier implicación de la DJ en los hechos que rodean a B-King y Regio Clown. “Yo de verdad no la veo culpable. Nada que ver. Eso lo van a comprobar las autoridades”, señaló la vidente, quien dejó claro que su lectura no apunta a una responsabilidad sino a una amenaza contra la propia Marcela.

Sin embargo, la advertencia de la clarividente no fue ligera: dijo que visualiza a la artista en riesgo de sufrir un impacto por proyectil si no refuerza su seguridad. Al enfatizar la inmediatez de su visión, Alexandra instó a la DJ y a su equipo a considerar medidas urgentes para protegerse y evitar situaciones de riesgo.

La declaración añadió tensión a un clima ya cargado por rumores y señalamientos en redes. Vidente Mundial pidió que, más allá de la especulación, las autoridades correspondientes actúen con celeridad para brindar protección a quienes la necesiten, y recalcó que su mensaje no busca estigmatizar sino alertar sobre un peligro que, según ella, podría materializarse pronto.