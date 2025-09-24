La noticia que estremeció al mundo del entretenimiento se confirmó el lunes 22 de septiembre de 2025: los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, mejor conocido como B King (31 años), y Jorge Luis Herrera, reconocido como Regio Clown (35 años), fueron hallados sin vida en territorio mexicano.

Ambos músicos habían viajado al país azteca como parte de una gira que prometía abrirles nuevas puertas en su carrera artística. Desde el 16 de septiembre estaban reportados como desaparecidos, justo después de ser vistos por última vez en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México.

Los dos artistas habían brillado en el escenario el 14 de septiembre, cuando participaron en el evento “Sin Censura Independence Day”. Apenas dos días después, el 16, decidieron salir de su hotel rumbo a un gimnasio en Polanco. Sin embargo, al mediodía todo rastro de ellos se perdió y las comunicaciones con familiares y allegados se cortaron de manera abrupta.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió la investigación de inmediato, pero el rastro llevó hasta el Estado de México. En un trabajo conjunto con la FGJEM, el 17 de septiembre se hallaron dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla. Aunque en ese momento no se tenía certeza de su identidad, las sospechas apuntaban a que se trataba de los colombianos desaparecidos.

Fueron los familiares de B-King quienes, con dolor, lograron reconocerlo oficialmente el 22 de septiembre. Ese mismo día también se confirmó la identidad de Regio Clown. Con ello, las autoridades mexicanas aseguraron que el caso se adelanta bajo la línea de homicidio.

Publicidad

B King y Regio Clown artistas colombianos, imagen de referencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @bkingoficial y @regioclownn

Filtran nuevo video de B-King y Regio Clown durante concierto: “Los amo México"

En medio de la tristeza por la confirmación de su muerte, empezaron a circular en redes sociales videos inéditos de lo que serían los últimos shows de los artistas en México. Uno de ellos corresponde a la noche del 14 de septiembre, cuando B-King se dirigió al público con un enérgico “Los amo México”, mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos.

Publicidad

El material deja ver a un público entusiasmado que coreaba las canciones, mientras detrás del cantante aparecía Regio Clown, quien además de ser DJ también se sumaba a la presentación con su estilo característico. En el escenario los acompañaban varias bailarinas, completando el espectáculo que arrancó aplausos y gritos del público presente.

Otro video muestra un instante mucho más íntimo, justo antes de salir al show. Allí aparece B-King acompañado por su mánager, Juan Camilo Gallego, quien decidió compartir esas imágenes como recuerdo de lo que sería el inicio de la primera presentación oficial del artista en México.