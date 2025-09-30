Así luce la casa implicada en el caso B King; más de 2.000 metros cuadrados y jacuzzi

La investigación por el caso de B King y Regio Clown sigue revelando detalles sorprendentes. En las últimas horas, las autoridades mexicanas hallaron una lujosa propiedad que habría estado directamente relacionada con los momentos previos a la tragedia de los artistas colombianos.

Se trata de una mansión ubicada en el municipio de Texcoco, Estado de México, que supera los 2.000 metros cuadrados y cuenta con jacuzzi, televisión satelital y más de cinco habitaciones. El inmueble, según reportó el medio Milenio, fue intervenido después de que cámaras de seguridad detectaran un vehículo de alta gama que coincidía con las descripciones del carro en el que habrían sido transportados los artistas.

La clave para dar con el lugar fue un Mercedes Benz gris con vidrios polarizados, el mismo que quedó registrado en varias cámaras de seguridad y que habría sido utilizado para movilizar a los colombianos tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

El vehículo fue encontrado en el parqueadero de la casa junto con una camioneta negra Volkswagen Tiguan y una motocicleta de bajo cilindraje. El casco del conductor todavía estaba sobre el tanque de la moto, lo que llamó la atención de los investigadores. Todos estos vehículos quedaron bajo custodia de la policía mexicana, que ahora rastrea su procedencia.

Hipótesis de muerte de B King

Una propiedad con antecedentes

La vivienda de Texcoco no era desconocida para las autoridades. De acuerdo con Milenio, en 2020 ya había sido objeto de investigaciones porque era utilizada como bodega y refugio por una familia señalada de actividades ilegales como robos, estafas y extorsiones.

Los vecinos, en declaraciones al medio citado, aseguraron que en esa época los ocupantes solían realizar disparos en cualquier momento del día, lo que generaba un ambiente de miedo constante en la zona. Por ese motivo, muchos prefirieron no denunciar.

El vehículo en el que se movilizaban B King y Regio Clown salió desde la alcaldía Miguel Hidalgo con destino a Iztapalapa, según las primeras indagaciones. Días después, el 17 de septiembre, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de los dos artistas en la carretera México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán. Junto a ellos apareció un cartel en el que se les señalaba de estar relacionados con la venta de drogas, versión que las familias han rechazado.

Las pesquisas más recientes apuntan a que detrás del hecho habría un ajuste de cuentas entre grupos que manejan la distribución de tusi en discotecas de México, un negocio ilegal que mueve grandes cantidades de dinero. De acuerdo con lo revelado por el periodista Carlos Jiménez, los captores usaron como excusa una supuesta reunión con un hombre apodado “El Comandante” para lograr que los colombianos se subieran al vehículo gris Mercedes Benz que terminó siendo la última pista clave en este caso.