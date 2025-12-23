Publicidad

Lo visitaron más novias que familiares: hombre accidentado recibe 17 visitas amorosas

Lo visitaron más novias que familiares: hombre accidentado recibe 17 visitas amorosas

Hombre fue ingresado de urgencia tras un accidente y terminó expuesto cuando más de una docena de mujeres llegaron al hospital en donde todas aseguraron ser su pareja.

Hombre con 17 novias
Hombre recibe visita de sus 17 novias en el hospital
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Un caso se volvió viral en redes sociales en Changsha, una ciudad de la provincia de Hunan en China, donde un hombre identificado como Mr. Yuan terminó exponiendo su vida sentimental tras sufrir un accidente de tránsito y ser hospitalizado.

Según informó el medio donde se publicó originalmente la historia, lo que parecía ser un proceso de recuperación rutinario terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo amoroso cuando 17 mujeres llegaron al hospital al mismo tiempo, todas asegurando ser pareja del mismo hombre.

Puedes leer: Mujer embarazada encuentra a su pareja con la moza y la mechonea en plena vía pública

Hombre hospitalizado recibe la visita de sus 17 novias

El hombre había estado llevando múltiples relaciones en paralelo sin que ninguna de las mujeres supiera de las otras. De repente, al ser ingresado tras el accidente, el hospital comenzó a contactar a sus “parientes” y cada una de esas personas resultó ser una novia que desconocía la existencia de las demás.

La escena fue descrita como sorprendente: una tras otra, las mujeres fueron llegando desde los 20 hasta los 40 años a la sala donde se encontraba Yuan, lo que rápidamente llamó la atención de pacientes y personal médico.

Algunos usuarios señalaron que jamás imaginaron que una sola persona pudiera mantener tantas relaciones al mismo tiempo sin que ninguna de las partes lo sospechara y se preguntan cuál es su secreto para mantener tantas relaciones sin que las otras sospechen.

Puedes leer: Mujer descubre cientos de infidelidades de su marido y convierte su tusa en historia viral

Además, versiones recogidas por medios internacionales señalan que el caso trascendió el ámbito viral y fue motivo de investigaciones policiales, ya que algunas de las mujeres afirmaban haberle dado dinero o apoyo económico durante años sin saber que su relación no era exclusiva.

Mira también: ¿ANDRÉS ESCOBAR, CON LAS MANOS EN LA MOZA? PROMETIDA revela por qué se CANCELA su boda

