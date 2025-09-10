Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechoneó con la amante

Una especial escena se vivió en el paseo de Bolívar, Barranquilla, una mujer encontró en marido de compras con otra, por esto terminaron en una pelea en plena calle sin que nadie pudiera hacer nada. Sin embargo, ninguno de los espectadores parece reaccionar y solo se dedican a grabar.

En el video que circula en redes sociales, se observa a dos mujeres vestidas con bermuda y camiseta, agarrándose del cabello y golpeándose hasta que una de ellas cae al suelo. A pesar de la caída, ninguna se suelta, ya que están completamente rodeadas por varias personas que presenciaron la pelea.

Sumado a esto, una de las mujeres logra ponerse de pie y colocar de rodillas a la otra dama, sin embargo, ambas continuaron con la gresca. De hecho, lo más criticado de esta situación fue que ninguno de los espectadores decidió intervenir, y solo se quedaron grabando lo ocurrido con la mujer.

¿Qué reacciones dejó el video de la infidelidad?

Pese a lo cotidiano que se ha convertido la infidelidad en redes sociales, muchos usuarios en redes sociales critican la nula reacción de las personas alrededor de las mujeres. Sumado a esto, se ve como estos se encuentran cerrando en la vía peatonal de la ciudad de Barranquilla.

“Más de un minuto de pelea, y ningún ciudadano quiso intervenir para parar la pelea“, “medias y chancletas, ya saben de dónde vienen”, “qué asco. Nadie las separa”, y “¿por qué las graban? Y "qué manera de celebrar. Una sociedad que apoya la violencia. Luego se quejan por la situación del país”, son algunos de los comentarios hechos por los usuarios sobre este tema. Para ver el video puedes ingresar en este enlace.

La infidelidad es uno de los temas más controversiales que hay en América Latina, y más los motivos que hay detrás de esta. En Colombia según diversas encuestas este hecho ocurre entre el 45% y el 60%, en especial porque la población del país afirma que al menos una vez ha cometido esto.

Un estudio realizado con inteligencia artificial, basado en datos de aplicaciones como Gleeden y Ashley Madison, reveló que, en una encuesta aplicada a 6.500 personas, 8 de cada 10 hombres admitieron haber sido infieles, frente a 6 de cada 10 mujeres.

Además, el psicólogo Andrés Gutiérrez señaló en medios de comunicación que la tasa de infidelidad entre los hombres alcanza el 80 %, mientras que entre las mujeres es del 60 %. Mostrando que este fenómeno creció en la población nacional.

