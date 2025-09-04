VIDEO: Emotiva reacción de terapeuta por el avance de un pequeño niño desata ternura

Una terapeuta ocupacional celebró con alegría un hito de uno de sus pacientes es lograr que un niño después de varias sesiones se pudiera sentar por primera vez en su vida. Hecho que fue grabado por una cuenta de Instagram, donde se evidencia el esfuerzo y dedicación de esta profesión a las personas necesitadas.

En las imágenes se observan como la terapeuta emocionada salta y da gritos de alegría, debido a que un paciente de ella menor de edad logró mantenerse sentado. Pese a que este simple movimiento es sencillo para unos, para toda la familia del niño se logra evidenciar el avance pese a su condición, debido a la condición del menor.

El video no tardó en volverse viral debido a que se muestra el progreso que tiene el menor de edad, sino también el vínculo que existe entre los terapeutas y sus pacientes, donde los pequeños avances son motivos de celebración, en especial para los niños que tienen condiciones que afectan su desarrollo motor.

Recordemos que las terapeutas ocupacionales y físicas, tienen la intención de fortalecer los músculos, mejorar la coordinación y fomentar habilidades funcionales que permiten a los niños o adultos mayores ser más activos con su entorno y poder recuperar lentamente sus funciones motoras.

¿Qué más se conoció del video entre la terapeuta y el niño?

El video logró tener miles de reproducciones y varios comentarios en Instagram, donde ha despertado muchas reacciones positivas acerca del trabajo de la terapeuta, en especial la forma en como demuestra su pasión y compromiso, además de resaltar la perseverancia que tiene el menor de edad.

“Conseguir un hito en Fisioterapia es saltar de alegría. Celebró la primera vez que Fran pasa de forma autónoma de tumbado a sentado. Hito que es insignificante para un paciente normotípico y un gran logro para un paciente neurológico”, destacó la terapeuta en su cuenta de Instagram.

“Eso es vocación y amor”, “felicitaciones”, “es el video más emotivo y lleno de esperanza que he visto en mi vida”, “ver esto me alegra el alma”, “no puedo dejar de verlo”, “te amé, tu emoción fue tan genuina”, “el mundo necesita más personas como tú”, son algunos de los mensajes que se evidencian en el la publicación.

Sin embargo, el mensaje que logró tener una respuesta de la señora, debido a lo cercano que fue lo hizo una usuaria en redes sociales que escribió: “Busqué en el diccionario, vocación y amor desmedido por lo que haces, y me salió este video”.