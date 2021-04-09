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La Kalle  / Videos emotivos

Videos emotivos

Videos emotivos, emocionales, para llorar, conmovedores

Joven recién graduada rinde emotivo homenaje a su padre fallecido en el cementerio con su diploma universitario
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Emotivo video: joven llevó su diploma de graduación a la tumba de su papá: “Lo logramos”

Benedicto de Lima fallece tras verse con su esposa
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Hombre de 90 años murió tras abrazar y besar a su esposa en el hospital; hay video

Niña desea un feliz cumpleaños a Jesús.jpg
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Niña le deseó feliz cumpleaños a Jesús y segundos después ocurrió algo: ¿le respondió?

Emotivo reencuentro de Neymar con joven que superó el cáncer; le pidió celebrar un gol
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Magnus el perro
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VIDEO: Su perrito venció el cáncer y lo celebró por toda Bogotá; hubo aplausos y lágrimas

Niño que pide árbol de navidad
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El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

Mascota fallecida se comunica con su dueña
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Mujer asegura que su perrito fallecido se comunicó con ella durante el Día de Muertos

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Hombre arriesga su vida para salvar a perro que se estaba ahogando
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Video: hombre arriesga su vida para salvar a perro que se estaba ahogando

Emotiva reacción de un padre al enterarse de que su hija le salvó la vida
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VIDEO: emotiva reacción de un padre al enterarse de que su hija le salvó la vida

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