El horóscopo semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 marca la transición hacia el último mes del año bajo una energía de cierre y renovación.

Según los movimientos planetarios de la semana, el martes 1 de diciembre llega el Cuarto Menguante en Virgo, ideal para soltar pendientes, mientras que el viernes 4 Venus ingresa en Escorpio, intensificando las relaciones y las decisiones financieras. Además, el domingo 6 Mercurio entra en Sagitario, impulsando acuerdos y planes de viaje.

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Predicciones signo por signo (30 de noviembre al 6 de diciembre)

Aries (21 de marzo - 19 de abril): El trígono entre el Sol y Saturno favorece el inicio de proyectos o estudios. Con Venus en Escorpio desde el viernes, deberás revisar deudas o dinero compartido. Evita discusiones impulsivas al final de la semana.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): El Cuarto Menguante te invita a dejar atrás hábitos que te restan energía. El ingreso de Venus en tu zona de pareja aclara malentendidos sentimentales, pero controla los gastos impulsivos el viernes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Semana clave para reorganizar tu rutina laboral y cuidar el descanso. El domingo, Mercurio en Sagitario activa tus asociaciones y abre puertas a conversaciones honestas en el amor.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tu intuición estará aguda para detectar oportunidades económicas. En el plano afectivo, mantén tus límites claros y aprovecha el fin de semana para fortalecer vínculos familiares.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Con el Sol en Sagitario, tu creatividad y vida social cobran protagonismo. El lunes será propicio para presentar ideas en el trabajo; el viernes, evita asumir compromisos financieros arriesgados.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): La Luna menguante en tu signo te pide poner orden en tus prioridades. En el ámbito laboral recibirás reconocimiento por tu constancia, pero evalúa bien antes de aceptar responsabilidades extra.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Buen momento para equilibrar tus finanzas y valorar tu esfuerzo. La energía de Venus en Escorpio te impulsa a buscar mayor profundidad emocional y seguridad en tus acuerdos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): El regreso de Venus a tu signo el viernes renueva tu magnetismo personal y atrae definiciones importantes en el amor y el dinero. Confía en tu criterio profesional.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Con el Sol iluminando tu signo y la llegada de Mercurio el domingo , tu capacidad de comunicación y liderazgo se multiplica. Planifica tus metas de 2027 con realismo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Días propicios para bajar el ritmo, organizar tus cuentas y tomar decisiones sobre el hogar. El fin de semana favorecerá el descanso y la claridad mental.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Semana determinante para depurar tu círculo social y confirmar quién respalda tus proyectos. Se abren oportunidades en el trabajo si mantienes la calma ante imprevistos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): La influencia de Venus armoniza tu vida en pareja y favorece escapadas o planes románticos. En el trabajo, mantén la serenidad frente a presiones externas.

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